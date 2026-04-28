ΕΦΚΑ - Λουκάρεως: Το γύρο του κόσμου κάνει η είδηση για τους πυροβολισμούς του 89χρονου
Ο ηλικιωμένος αναζητείται από τις Αρχές
Τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία αναμεταδίδουν το ένα μετά το άλλο το συμβάν με τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό όσο και στο Εφετείο στη Λουκάρεως από τον 89χρονο, που παραμένει άφαντος, έχοντας τραυματίσει προηγουμένως πέντε άτομα.
Ο 89χρονος, που διαφεύγει της σύλληψης τουλάχιστον 4 ώρες μετά τα συμβάντα, αρχικά πήγε στο κτήριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, ανέβηκε στον 4ο όροφο και πυροβόλησε μέσα από τον γκισέ, τραυματίζοντας έναν υπάλληλο στον μηρό.
Ακολούθως, πήρε ταξί, πήγε στο Εφετείο στη Λουκάρεως και αφού εισέβαλε και πάλι ανενόχλητος, πυροβόλησε τέσσερις υπαλλήλους που βρίσκονταν στο γραφείο 23 του Πρωτοδικείου. Κι από εκεί έφυγε ανενόχλητος κι έκτοτε αναζητείται.
