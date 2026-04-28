ΕΦΚΑ - Λουκάρεως: Το γύρο του κόσμου κάνει η είδηση για τους πυροβολισμούς του 89χρονου

Πυροβολισμοί με τραυματίες στην οδό Λουκάρεως, Τρίτη 28 Απριλίου 2026. Πρόκειται για τον 89χρονο ηλικιωμένο που άνοιξε πυρ με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό τραυματίζοντας ένα άτομο. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί τρείς τραυματισμοί. Πρόκειται για τρείς γυναίκες οι οποίες δέχτηκαν τα πυρά ωστόσο δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα του ΕΚΑΒ, παρέσχεσαν τις πρώτες βοήθειες και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο "Ερυθρός Σταυρός". (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία αναμεταδίδουν το ένα μετά το άλλο το συμβάν με τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό όσο και στο Εφετείο στη Λουκάρεως από τον 89χρονο, που παραμένει άφαντος, έχοντας τραυματίσει προηγουμένως πέντε άτομα.

Ο 89χρονος, που διαφεύγει της σύλληψης τουλάχιστον 4 ώρες μετά τα συμβάντα, αρχικά πήγε στο κτήριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, ανέβηκε στον 4ο όροφο και πυροβόλησε μέσα από τον γκισέ, τραυματίζοντας έναν υπάλληλο στον μηρό.

Ακολούθως, πήρε ταξί, πήγε στο Εφετείο στη Λουκάρεως και αφού εισέβαλε και πάλι ανενόχλητος, πυροβόλησε τέσσερις υπαλλήλους που βρίσκονταν στο γραφείο 23 του Πρωτοδικείου. Κι από εκεί έφυγε ανενόχλητος κι έκτοτε αναζητείται.

