ΕΦΚΑ: Αυτή είναι η καραμπίνα που πυροβολούσε ο 89χρονος

Snapshot Η καραμπίνα που χρησιμοποίησε ο 89χρονος για τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο βρίσκεται στα χέρια των αρχών.

Ο 89χρονος παραμένει ασύλληπτος και άφησε δύο φακέλους με άγνωστο περιεχόμενο κατά τη διαφυγή του.

Κατά την επίθεση στον ΕΦΚΑ, ο δράστης πυροβόλησε απόκρυπτα μέσα σε καμπαρντίνα και τραυμάτισε έναν υπάλληλο στο πόδι.

Ο 89χρονος διέφυγε με τη βοήθεια διερχόμενου ταξί χωρίς να εμποδιστεί από κανέναν.

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται πλέον η καραμπίνα που χρησιμοποίησε ο 89χρονος δράστης για να τραυματίσει πέντε άτομα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο στην οδό Λουκάρεως.

Ο ηλικιωμένος παραμένει ασύλληπτος, ενώ κατά τη διαφυγή του άφησε τρεις φακέλους με άγνωστο περιεχόμενο, υποστηρίζοντας ότι εξηγούν τους λόγους πίσω από τις πράξεις του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 89χρονος εισήλθε στον τέταρτο όροφο του ΕΦΚΑ και απόκρυψε την καραμπίνα μέσα σε μια καμπαρντίνα. Αφού τράβηξε το όπλο, πέρασε την κάνη πάνω από το γκισέ και άρχισε να πυροβολεί. Ένας υπάλληλος κατάφερε να σκύψει εγκαίρως, όμως τα σκάγια βρήκαν έναν συνάδελφό του στο πόδι, ο οποίος τραυματίστηκε.

Μάρτυρες αναφέρουν πως ο 89χρονος κατάφερε να απομακρυνθεί χωρίς να τον εμποδίσει κανείς, χρησιμοποιώντας ένα διερχόμενο ταξί για να διαφύγει από τον χώρο του ΕΦΚΑ.