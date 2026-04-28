Πιστολίδι από 89χρονο σε ΕΦΚΑ, Πρωτοδικείο: Η ΕΛ.ΑΣ. προσήγαγε την εγγονή του ενόπλου

Προσήχθη η εγγονή του 89χρονου που άνοιξε πυρ με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού αλλά και στο Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως, τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Αστυνομίας έχουν προσαγάγει την εγγονή του 89χρονου, η οποία δίνει όσες πληροφορίες μπορούν να οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του ανθρώπου, ο οποίος αφού επιτέλεσε το σχέδιο που είχε στο μυαλό του, άφησε την καραμπίνα και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αυτός είναι ο 89χρονος που έσπειρε τον τρόμο πυροβολώντας με καραμπίνα

Αυτός είναι ο 89χρονος, που εισέβαλε με κοντόκανη καραμπίνα και πυροβόλησε τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ στο κτήριο που βρίσκεται στην οδό Κειριαδών 4.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό καθώς παραμένει ασύλληπτος από την ώρα του πρώτου συμβάντος στις 10:30 το πρωί της Τρίτης (28/4).

Ακολούθως, αφού τραυμάτισε στον μηρό τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ, που βρισκόταν στον 4ο όροφο του κτηρίου, έφυγε ανενόχλητος κι αφού επιβιβάστηκε σε ταξί, μετέβη στο Εφετείο στον οδό Λουκάρεως.

Εκεί, αφού πέρασε και πάλι ανενόχλητος εντός του κτηρίου, μπήκε στο γραφείο 23 και πυροβόλησε κατά των υπαλλήλων, τραυματίζοντας τέσσερις εξ αυτών, πυροβολώντας τρεις φορές.

Ο 89χρονος πέρασε την κάνη κάτω από το προστατευτικό τζάμι που χωρίζει τους υπαλλήλους από τους πολίτες, και πυροβόλησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον μηρό ένας εκ των εργαζόμενων, προτού τραπεί σε φυγή.

