Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ - Πρωτοδικείο: Κατάθεση στην ΕΛ.ΑΣ. δίνει ο οδηγός ταξί

Στα γραφεία της Ασφάλειας Αθηνών βρίσκεται και δίνει κατάθεση ο οδηγός ταξί, ο οποίος μετέφερε τον 89χρονο από το Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως προς άγνωστη κατεύθυνση, μετά το δεύτερο συμβάν με τους πυροβολισμούς.

Ο πρώτος οδηγός ταξί, παρέλαβε τον 89χρονο από τη συμβολή των οδών Κειριάδων κι Ευρυσθένους στο Γκάζι όπου βρίσκονται τα γραφεία του ΕΦΚΑ και τον μετέφερε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το συμβάν στον ΕΦΚΑ έλαβε χώρα στις 10:30 και μέσα σε 2-3 λεπτά ο 89χρονος είχε ήδη βγει στο δρόμο, κάτι που σημαίνει ότι το ταξί τον παρέλαβε περίπου στις 10:35-10:45.

Από εκεί, διένυσαν μια απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων, προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου περίπου στις 11:15 ο δράστης, εισέβαλε στο κτήριο του Εφετείου στην οδό Λουκάρεως και πυροβόλησε 4 γυναίκες υπαλλήλους στο γραφείο 23, προτού αποχωρήσει κι από εκεί ανενόχλητος.

Και πάλι, πήρε ταξί από τον δρόμο κι έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση, με τους αστυνομικούς να τον αναζητούν ακόμα.