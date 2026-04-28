Ερυθρός Σταυρός: Η ανακοίνωση για την κατάσταση των τραυματιών από την επίθεση του 89χρονου

Σε σταθερή κατάσταση και υπό συντηρητική αγωγή παραμένουν τα πέντε άτομα που διακομίσθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό, μετά από τραυματισμό από σκάγια κυνηγητικού όπλου. Η κλινική εικόνα των τραυματιών κρίνεται ικανοποιητική, καθώς κανένα από τα περιστατικά δεν παρουσιάζει κίνδυνο για τη ζωή του.

Ο άνδρας υπάλληλος του ΕΦΚΑ που εισήχθη πρώτος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών υποβλήθηκε σε πλήρη εργαστηριακό έλεγχο και αξονική αγγειογραφία, εξαιτίας του τραύματος που έφερε στην οπίσθια επιφάνεια της δεξιάς πτέρνας. Τα αποτελέσματα της απεικόνισης ήταν αρνητικά για μείζονες βλάβες, με τον ασθενή να παραμένει αιμοδυναμικά σταθερός.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση των τεσσάρων γυναικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες διακομίσθηκαν ακολούθως με παρόμοια τραύματα, ακολουθεί την ίδια θετική πορεία. Σύμφωνα με την ιατρική ενημέρωση, ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος και δεν κατεδείχθη κάποιο σοβαρό εύρημα που να απαιτεί άμεση χειρουργική παρέμβαση. Οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον συντηρητικά από το ιατρικό προσωπικό.

Η ανακοίνωση του Ερυθρού Σταυρού

Σήμερα 28/04/2026 διακομισθεί με το ΕΚΑΒ άρρεν ασθενής υπάλληλος του ΕΦΚΑ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ» μετά από αναφερόμενο πυροβολισμό με κυνηγητικό όπλο. Ο ασθενής προσήλθε αιμοδυναμικά σταθερός. Φέρει τραυματισμό στην οπίσθια επιφάνεια του δεξιού άκρου ποδός, στο ύψος της πτέρνας. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος και αξονική αγγειογραφία. Δεν κατέδειξε κάτι μείζον.

Ακολούθως, διακομίσθηκαν με ΕΚΑΒ στο Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ» άλλες τέσσερις γυναίκες, υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ανάλογους τραυματισμούς. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος που δεν κατέδειξε κάτι μείζον. Οι ασθενείς στην παρούσα φάση αντιμετωπίζονται συντηρητικά.

