Ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου έξω από ξενοδοχείο στην Πάτρα

Έξω από ξενοδοχείο στην Πάτρα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 89χρονος που αναστάτωσε από το πρωί την μισή Αθήνα μετά τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο κτήριο του Εφετείου στην οδό Λουκάρεως.

To Νewsbomb εξασφάλισε φωτογραφία από τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες είχε σκοπό από την Πάτρα να διαφύγει για την Ιταλία με τελικό προορισμό το Στρασβούργο.

Στην Πάτρα ο 89χρονος, τον οποίον αναζητούσαν οι αρχές για 6 ολόκληρες ώρες στην Αθήνα, έφτασε με ταξί.

Μετά τη σύλληψή του ο 89χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ.

Βίντεο από το ψιλικατζίδικο

Σε βίντεο που έχει καταγραφεί, ο ηλικιωμένος εμφανίζεται να είναι σε ένα ψιλικατζίδικο κοντά στο σπίτι του, όπου και ζητά να καλέσουν ταξί για την επόμενη ημέρα.

Το βίντεο που φέρνει στην δημοσιότητα το Newsbomb.gr είναι από χθες, Δευτέρα 27 Απριλίου, όταν ο 89χρονος επισκέφθηκε το κατάστημα προκειμένου να κανονίσει τη μετακίνησή του για σήμερα.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται να συνομιλεί με τον υπάλληλο, από τον οποίο φαίνεται να ζητά τη βοήθειά του για την κράτηση του ταξί.

