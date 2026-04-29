Τα δυο πρόσωπα του 89χρονου πιστολέρο: Ευγενικός, φυσιολάτρης και... εξπέρ στα όπλα

Σαστισμένοι οι γείτονες του 89χρονου πιστολέρο - «Λύσσαξα και θα διδάξω δικαιοσύνη» έγραψε στο μανιφέστο του

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Τα δυο πρόσωπα του 89χρονου πιστολέρο: Ευγενικός, φυσιολάτρης και... εξπέρ στα όπλα
Δύο πρόσωπα φαίνεται πως είχε ο 89χρονος που συνελήφθη στην Πάτρα αφού πρώτα σκόρπισε τον τρόμο σε δημόσιες υπηρεσίες της Αττικής.

Ο ηλικιωμένος περιγράφεται από συγγενείς, γείτονες και φίλους ως ένα άτομο κοινωνικό και ήσυχο. Ο 89χρονος ήταν φυσιολάτρης και ουδέποτε είχε δώσει αφορμή ή έστω καποια ένδειξη για τα όσα εκτυλίχθηκαν την Τρίτη (28/4).

Ο 89χρονος είχε αποκαλύψει σε φίλους και συγγενείς το πρόβλημα που τον απασχολούσε με τις συντάξεις του ωστόσο κανείς δεν φανταζόταν τι θα επακολουθούσε.

Ο ευγενικός παππούς που φρόντιζε τα λουλούδια σαν τα παιδιά του, όπως φαίνεται ήταν τόσο εξοικειωμένος με τα όπλα που έφτασε στο σημείο να κόψει την καραμπίνα για να την κάνει πιο ισχυρή.

Ο 89χρονος μπήκε με καραμπίνα αρχικά στον ΕΦΚΑ όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε ένα άτομο ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Εφετείο, όπου επίσης με καραμπίνα τραυμάτισε 4 ακόμη άτομα, διαφεύγοντας στη συνέχεια σαν έμπειρος κακοποιός.

Εργαζόταν σε εργοστάσιο πυρίτιδας

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, πίσω από τον ήσυχο παππού που ζούσε και εργαζόταν για χρόνια στο εξωτερικό, κρυβόταν ένας εξπέρ στα όπλα. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Star ο 89χρονος εργαζόταν σε εργοστάσιο πυρίτιδας και γνώριζε από οξυγονοκολλήσεις.

Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, μοίρασε τη ζωή του ανάμεσα σε Αθήνα και Μεσσηνία. Στα Πατήσια, ο 89χρονος με τα αρχικά Π.Κ. ζούσε μόνος, στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας.

Οι συντάξεις, το ΙΚΑ και η νοσηλεία σε ψυχιατρική δομή - Οι αποφάσεις που όπλισαν το χέρι του 89χρονου

Ο ηλικιωμένος λάμβανε μικρή σύνταξη από το εξωτερικό, με περίπου 9.500 ένσημα, καθώς και ένα μικρό ποσό από τη Γερμανία.

Το 2013 εγγράφηκε στον ΟΓΑ ως νέος αγρότης, χωρίς όμως να καταβάλει εισφορές.

Με περίπου 100 ένσημα στο ΙΚΑ, αιτήθηκε σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε το 2015 και εκ νέου το 2017 από το Εφετείο.

Έναν χρόνο μετά την απόρριψη, φέρεται να νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική δομή με εισαγγελική εντολή.

Εννέα χρόνια αργότερα, φαίνεται πως οργάνωσε μεθοδικά το σχέδιό του, διεκδικώντας χρήματα που πίστευε ότι δικαιούταν.

Ο 89χρονος είχε απειλήσει εισαγγελέα

Τέλη Ιουλίου του 2018 ο 89χρονος είχε αφήσει 2 φυσίγγια πάνω στο γραφείο εισαγγελέα. Η εισαγγελία ενημέρωσε τις Αρχές για τις απειλές του 89χρονου, και τότε διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Δαφνί, όπου και νοσηλεύτηκε.

Μάλιστα, την ίδια χρονιά, αμέσως μετά από αυτό το συμβάν, του πήραν την καραμπίνα και του αφαίρεσαν και την άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου που μέχρι τότε κατείχε νόμιμα.

Ένα βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι που βρήκε τα νέα όπλα - την καραμπίνα αλλά και το 38άρι περίστροφο.

«Είμαι λυσσασμένος και θα πάω στα γραφεία να τους δαγκώσω»

Συγκλονιστική είναι η επιστολή που άφησε πίσω του φεύγοντας από το Πρωτοδικείο Αθηνών ο 89χρονος Π.Κ, ο οποίος αφού πρώτα άνοιξε πυρ με κοντόκανη καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Κειριάδων στον Κεραμεικό, τραυματίζοντας υπάλληλο που είχε στοχοποιήσει από πρίν, στη συνέχεια εισέβαλλε στο σύμπλεγμα κτιρίων που φιλοξενεί το Πρωτοδικείο, τα Εφετεία και τον Άρειο Πάγο, τραυματίζοντας ακόμα τέσσερα άτομα, προτού διαφύγει με ταξί και αρκετές ώρες αργότερα να συλληφθεί εν τέλει στην Πάτρα.

Ο 89χρονος φεύγοντας από το Πρωτοδικείο πέταξε 4 φακέλους - στους οποίος βρισκόταν μέσα και η επιστολή - και προτού αποχωρήσει σύμφωνα με μαρτυρίες αναφώνησε «Εδώ μέσα βρίσκεται ο λόγος που το έκανα»

Στην επιστολή του προς τις εφημερίδες, ο 89χρονος που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο αφηγείται την πορεία της ζωής του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937» και ότι αργότερα μετανάστευσε, αφού «το 1962 πήγα στο Βερολίνο» και «το 1970 εγκαταστάθηκα στο Σικάγο». Τονίζει ότι στις ΗΠΑ η διαδικασία για τη σύνταξή του ολοκληρώθηκε πολύ γρήγορα, καθώς «η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες», ενώ και από τη Γερμανία έλαβε σύνταξη μέσα σε λίγους μήνες.

Στη συνέχεια περιγράφει πως, ενώ υπέβαλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και για την ελληνική σύνταξη, «από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια».

Υποστηρίζει ότι κατά την επαφή του με υπηρεσίες δέχθηκε προσβολές, αναφέροντας ότι τον αποκάλεσαν «γενίτσαρο», ενώ κατηγορεί το ΙΚΑ πως «μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ».

Στο υστερόγραφο εκφράζει με ιδιαίτερα έντονο και σκληρό τρόπο την αγανάκτησή του, γράφοντας πως οι υπηρεσίες «μου φέρθηκαν… σαν αδέσποτο σκυλί», ενώ χρησιμοποιεί και απειλητική γλώσσα λέγοντας «τώρα λύσσαξα» και ότι «θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία».

Ολόκληρη η επιστολή:

«Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είναι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959. Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη. Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια. Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε “γενίτσαρο” που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.

ΥΓ:

Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια = πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλωτσού και του μπάτσου. Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.

Ο λυσσασμένος,

Π.Κ.»

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διπλή γραμμή Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της ΝΔ: Υπεράσπιση του μοντέλου διακυβέρνησης και μήνυμα συσπείρωσης  προς τους «γαλάζιους» αντάρτες

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τα δυο πρόσωπα του 89χρονου πιστολέρο: Ευγενικός, φυσιολάτρης και... εξπέρ στα όπλα

06:59WHAT THE FACT

Το James Webb εντόπισε κάτι παράξενο που μπλοκάρει ένα κρυμμένο «δεύτερο» φεγγάρι της Γης

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (29/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Eurovision: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μία ανάσα πριν τους ημιτελικούς – Τι γίνεται με τον Akyla

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Απριλίου

06:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Κλείνει η πλατφόρμα - Πότε είναι η τελευταία διορία για αιτήσεις

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass 2026: Μέχρι 15 Μαΐου οι αιτήσεις για την ενίσχυση των 150 ευρώ - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

06:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός την Τετάρτη – Χειμωνιάτικο το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Aδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στη σκιά της αποχώρησης των ΗΑΕ από τον OPEC

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Με πολιτικά μηνύματα και χιούμορ το δείπνο Τραμπ προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου στον Λευκό Οίκο

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν στον ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας να υποχρεώσει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πολιτική κρίση στο Κόσοβο: Αποτυχία εκλογής προέδρου και νέες εκλογές το αργότερο σε 45 ημέρες

03:32ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Πρωτομαγιά 2026: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Πότε ξεκινάει η απεργία της ΠΝΟ

03:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στη ΓΑΔΑ ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο – Το πρωί οδηγείται στον εισαγγελέα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνούς ναυσιπλοΐας

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τι είπε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που έμεινε μόνος στο σπίτι και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Με τον σκελετό της αδελφής του στον ώμο στην τράπεζα για ανάληψη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 67-68: Την... ξέρανε ο Ναν και το Final-4 περνάει από το T-Center

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός την Τετάρτη – Χειμωνιάτικο το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

18:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ηχηρή πρόταση για Αγιά Σοφιά: Θα επιστραφεί στους Ορθόδοξους Χριστιανούς

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικός χιονιάς φτάνει στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά η μεταβολή από άνοιξη σε... χειμώνα

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου πιστολέρο στην Πάτρα: Ψύχραιμος και χαμογελαστός ενώ του περνούσαν χειροπέδες

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στη Μαγνησία: 96χρονη αυτοπυρπολήθηκε επειδή δεν άντεξε τον θάνατο της κόρης της

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι υποστηρίζει ο 66χρονος που συνομιλούσε με τη Μυρτώ

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αλβανία: Διευθυντής τουρκικού σχολείου πετάει και κλωτσάει το φαγητό μαθητών - Βίντεο

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Επιστήμονας της NASA πριν χάσει τη ζωή της - «Μου έριξαν κάτι στο ποτό...»

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Με πολιτικά μηνύματα και χιούμορ το δείπνο Τραμπ προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου στον Λευκό Οίκο

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Aδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στη σκιά της αποχώρησης των ΗΑΕ από τον OPEC

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 28/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 7 εκατ. ευρώ

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο στην Πάτρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ