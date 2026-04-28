Δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας για τον 89χρονο: «Έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο, χρήζει βοήθειας»

Άναυδη παρακολουθεί τις εξελίξεις η κοινή γνώμη στην υπόθεση της ένοπλης επίθεσης του 89χρονου στα γραφεία του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, καθώς ο δράστης μεταφέρεται από την Πάτρα στην ΓΑΔΑ. Ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας, έξω από το κεντρικό κτήριο της αστυνομίας στην Αθήνα, αναμένοντας την επίσημη ανάληψη της υπεράσπισης, τοποθετήθηκε για το βαρύ κατηγορητήριο και το ψυχιατρικό ιστορικό του δράστη.



Δήλωσε συγκεκριμένα: «Έχω ειδοποιηθεί ότι μεταφέρεται από την Πάτρα όπου συνελήφθη ο 89χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι χρησιμοποιώντας μία καραμπίνα και στη συνέχεια κι άλλο όπλο τραυμάτισε υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, Κεραμικού και άλλους πολίτες στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου και σήμερα Πρωτοδικείου στη Λουκάρεως. Δεν γνωρίζω τη δικογραφία, έχω ειδοποιηθεί αλλά δεν έχω ακόμη τυπική νομιμοποίηση ως δικηγόρος».

Διατηρώντας επιφυλάξεις για την συνέχεια ο κ. Νουλέζας τόνισε: «Δεν γνωρίζω αν μπορώ να επικοινωνήσω με αυτόν τον άνθρωπο, αν θα έχω τελικά την εντολή να τον εκπροσωπήσω. Κι όμως, αυτό που με ενδιαφέρει πρωτίστως και εύχομαι πραγματικά περαστικά, ταχεία ανάρρωση στους συμπολίτες μου που τραυματίστηκαν, διότι πρόκειται για μία απρόσμενη αναπάντεχη εξέλιξη. Θέλω να δω τι οδήγησε και όπλισε το χέρι αυτού του ανθρώπου να προβεί σε αυτή την ακραία, θα έλεγα εγκληματική ενέργεια και συμπεριφορά που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή ανθρώπων.

Το μόνο που γνωρίζω σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι ότι έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο, έχει νοσηλευτεί και ο άνθρωπος ενδεχομένως χρήζει και βοήθειας. Όμως με ποια κατηγορία θα πάει στον κύριο Εισαγγελέα ποινικής διώξεως Αθηνών, αν τελικά θα είμαι εγώ συνήγορος υπερασπίσεως, δεν το γνωρίζω».

Όπως τόνισε δε σε σχέση με την υπόθεση «σίγουρα πρόκειται για αδικήματα κακουργήματα, ενδεχομένως για απόπειρη ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων. Επιφυλάσσομαι να μιλήσω με τον ίδιο ώστε να ληφθεί τελική απόφαση, να δω τη δικογραφία και μετά θα μπορώ να ανακοινώσω οτιδήποτε. Σίγουρα όμως η δική μου παρουσία εδώ έχει και ανθρωπιστικό χαρακτήρα».

