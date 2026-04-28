Η προαναγγελθείσα επίθεση του 89χρονου - Το Δαφνί και η σύμπτωση με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Ο 89χρονος Παναγιώτης Κότσηρας είχε απασχολήσει τις αρχές ήδη από τις 7 Νοεμβρίου του 2018

Ως μια προδιαγεγραμμένη εξέλιξη που κυοφορούνταν επί οκτώ ολόκληρα χρόνια περιγράφεται η σημερινή αιματηρή επίθεση του 89χρονου στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το διοικητικό Πρωτοδικείο, αφού οι ρίζες της υπόθεσης φαίνεται ότι πηγαίνουν πίσω στο 2018, αποκαλύπτοντας μια σοκαριστική διαδρομή δημόσιων απειλών επί σειρά ετών.

Ο 89χρονος Π.Κ. είχε απασχολήσει τις αρχές ήδη από τις 7 Νοεμβρίου εκείνης της χρονιάς, όταν εισέβαλε στην Εισαγγελία εκτοξεύοντας απειλές κατά της ζωής εισαγγελέως. Η αιτία ήταν η ίδια που τον οδήγησε στο σημερινό ξέσπασμα: η εμμονή του ότι το κράτος του στερεί τη σύνταξη, καθώς πίστευε πως του «έτρωγαν» ένσημα από την εργασία του στη Γερμανία αλλά και από ένα εργοστάσιο πυρίτιδας στην Αμερική.

Τότε, με εισαγγελική εντολή, ο ηλικιωμένος είχε μεταφερθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δαφνί». Σύμφωνα με το ιατρικό ιστορικό του, ο άνδρας δεν έκρυβε τις προθέσεις του, δηλώνοντας ανοιχτά στους θεράποντες ιατρούς πως σκέφτεται να κάνει κακό, ενώ είχε ομολογήσει πως κατείχε καραμπίνα στο σπίτι του. Κι όμως, παρά την παραμονή του στην ψυχιατρική κλινική μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του 2018, η κατάστασή του κρίθηκε επαρκώς βελτιωμένη ώστε να λάβει εξιτήριο.

Η κατάσχεση του όπλου και η μοιραία επανάληψη

Την ίδια ώρα που ο δράστης έβγαινε από το νοσοκομείο, ο γιατρός είχε φροντίσει να ειδοποιήσει την αστυνομία για την επικινδυνότητά του. Οι αστυνομικοί συνοδεύουν τον 89χρονο στο σπίτι του και κατασχέουν το όπλο που είχε δηλώσει, πιστεύοντας πως με αυτόν τον τρόπο εξουδετέρωσαν την απειλή. Σύμφωνα με, όμως, την τραγική κατάληξη των σημερινών γεγονότων, ο δράστης κατάφερε να βρει εκ νέου πρόσβαση σε οπλισμό, αποδεικνύοντας πως ο ψυχισμός του παρέμεινε εγκλωβισμένος στο ίδιο αίτημα και την ίδια οργή για επτά ολόκληρα χρόνια.

Υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο σύστημα ψυχικής υγείας και την εποπτεία τέτοιων περιπτώσεων. Αν υπήρχε μια στοιχειώδης πρωτοβάθμια παρακολούθηση, ο άνθρωπος αυτός θα βρισκόταν στα ραντάρ των υπηρεσιών και ίσως η σημερινή επίθεση να είχε αποτραπεί. Αντίθετα, ο ηλικιωμένος αφέθηκε στη μοίρα του, με την εμμονή του να σιγοβράζει, μέχρι που πήρε ξανά την καραμπίνα για να κάνει πράξη όσα απειλούσε να πράξει σχεδόν μια δεκαετία πριν. Η επανάληψη του σκηνικού, από τις απειλές στην Εισαγγελία το 2018 μέχρι τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ και τα δικαστήρια σήμερα, αναδεικνύει μια αλυσίδα αστοχιών που οδήγησε στην αιματοχυσία.

Η τραγική σύνδεση με την διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα

Μόλις λίγα μέτρα απόσταση χωρίζουν την κατοικία του 89χρονου ηλικιωμένου στο Χανδρινού της Μεσσηνίας - όπου και φαίνεται ότι έχει αρκετά περιουσιακά στοιχείο - από το σπίτι της αδελφής του δολοφονημένου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στην Φοινικούντα.

Ο 89χρονος δράστης της επίθεσης στο ΕΦΚΑ όσο και στο διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με καταγωγή από το Χανδρινού που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από την Φοινικούντα, ζούσε για μεγάλα διαστήματα - αφότου επέστεψε από το εξωτερικό - στο συγκεκριμένο χωριό της Μεσσηνίας, όπου υπάρχουν και πολλοί συγγενείς του.

Θεωρείτο σε γενικές γραμμές ένας άνθρωπος ήρεμος, οποίος μάλιστα βοηθούσε την τοπική κοινωνία. Κάποια στιγμή μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες είχε κάνει και δωρεά στο Δημοτικό Σχολείο Χανδρινού, αφού θεωρείτο ευκατάστατος.

Διαβάστε επίσης

18:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚ: Τα Εμιράτα ανοίγουν τον δρόμο για αποχώρηση κι άλλων κρατών-μελών - Ανησυχία για ντόμινο

18:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης στο προσυνέδριο της ΝΔ: Ένας από τους καλύτερους πρωθυπουργούς ο Μητσοτάκης - Θα κερδίσουμε με αυτοδυναμία και θα κλαίνε πάλι

18:45LIFESTYLE

Τζορτζ Κλούνεϊ και Αμάλ Αλαμουντίν σε μία red carpet εμφάνιση που «έκλεψε» τις εντυπώσεις

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο του 17χρονου στο Αλιβέρι

18:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Πάνω από 2,55 εκατ. αιτήσεις μέχρι στιγμής - Πότε λήγει η προθεσμία

18:27ΚΟΣΜΟΣ

«Τολμώ να πω ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επιβιώσει», προβλέπει ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόσκα Φίσερ

18:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Καλαμάτα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε στάβλο - Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας

18:13LIFESTYLE

Η Πενέλοπε Κρουζ έγινε 52 ετών: Μία ζωή με χολιγουντιανή λάμψη και πίστη στις αξίες

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο χαμένος τάφος 15 ορφανών από παιδικό άσυλο ανιάτων ανακαλύπτεται μετά από 100 χρόνια

18:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ηχηρή πρόταση για Αγιά Σοφιά: Θα επιστραφεί στους Ορθόδοξους Χριστιανούς

18:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προσυνέδριο ΝΔ στο Ναύπλιο: Η συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη - Live

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Η προαναγγελθείσα επίθεση του 89χρονου - Η σύνταξη, οι απειλές, το Δαφνί και η σύμπτωση με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

18:01ΚΑΙΡΟΣ

Ριζική αλλαγή του καιρού: Πρωτομαγιά με πτώση θερμοκρασίας κατά 10 βαθμούς σε λιγότερο από 24 ώρες – Η πρόγνωση Καλλιάνου

17:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η συγκλονιστική επιστολή του 89χρονου πιστολέρο: «Είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω»

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Νέος σάλος στις ΗΠΑ: Μετά τα Apache που πετούσαν πάνω από το σπίτι του, ο Kid Rock με τον Χέγκσεθ πήγαν «μια βόλτα» με πιλότους

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Ζευγολατιό Κορινθίας - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

17:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Ήπιες διακυμάνσεις - Ποιες μετοχές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ για 89χρονο: «Μου είπε ότι του έχει "φάει" πολλά το κράτος και θα πληρώσουν»

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία και τρόλεϊ - Στάση εργασίας

17:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Κολωνό: Διευθύντρια σχολείου έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας - Εξετάζεται το ενδεχόμενο να δεχόταν bullying

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Με τον σκελετό της αδελφής του στον ώμο στην τράπεζα για ανάληψη

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Η προαναγγελθείσα επίθεση του 89χρονου - Η σύνταξη, οι απειλές, το Δαφνί και η σύμπτωση με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου έξω από ξενοδοχείο στην Πάτρα

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Επιστήμονας της NASA πριν χάσει τη ζωή της - «Μου έριξαν κάτι στο ποτό...»

17:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Κολωνό: Διευθύντρια σχολείου έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας - Εξετάζεται το ενδεχόμενο να δεχόταν bullying

18:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Καλαμάτα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε στάβλο - Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αλβανία: Διευθυντής τουρκικού σχολείου πετάει και κλωτσάει το φαγητό μαθητών - Βίντεο

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικός χιονιάς φτάνει στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά η μεταβολή από άνοιξη σε... χειμώνα

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα: Νέα δόνηση 4,9 Ρίχτερ στη Σκιάθο – Αισθητή και στην Αττική

16:52ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΚΑ: Η «πατέντα» που είχε κάνει ο 89χρονος στο κυνηγετικό του όπλο - Σε τι χρησίμευε

17:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η συγκλονιστική επιστολή του 89χρονου πιστολέρο: «Είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω»

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: «Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμώνα» - Η πρόγνωση Καλλιάνου

18:01ΚΑΙΡΟΣ

Ριζική αλλαγή του καιρού: Πρωτομαγιά με πτώση θερμοκρασίας κατά 10 βαθμούς σε λιγότερο από 24 ώρες – Η πρόγνωση Καλλιάνου

13:33ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος παχέος εντέρου σε νέες ηλικίες: Αυτή είναι η ομάδα με τους περισσότερους θανάτους - Μελέτη

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Ζευγολατιό Κορινθίας - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο αμήχανος διάλογος ανάμεσα σε Τραμπ και Κάρολο - «Θα το συζητήσουμε αργότερα»

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ για 89χρονο: «Μου είπε ότι του έχει "φάει" πολλά το κράτος και θα πληρώσουν»

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη ο 89χρονος δράστης της διπλής επίθεσης σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

16:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό «κύμα» με βροχές την Πρωτομαγιά - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ