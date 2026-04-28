Η προαναγγελθείσα επίθεση του 89χρονου - Το Δαφνί και η σύμπτωση με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Ως μια προδιαγεγραμμένη εξέλιξη που κυοφορούνταν επί οκτώ ολόκληρα χρόνια περιγράφεται η σημερινή αιματηρή επίθεση του 89χρονου στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το διοικητικό Πρωτοδικείο, αφού οι ρίζες της υπόθεσης φαίνεται ότι πηγαίνουν πίσω στο 2018, αποκαλύπτοντας μια σοκαριστική διαδρομή δημόσιων απειλών επί σειρά ετών.

Ο 89χρονος Π.Κ. είχε απασχολήσει τις αρχές ήδη από τις 7 Νοεμβρίου εκείνης της χρονιάς, όταν εισέβαλε στην Εισαγγελία εκτοξεύοντας απειλές κατά της ζωής εισαγγελέως. Η αιτία ήταν η ίδια που τον οδήγησε στο σημερινό ξέσπασμα: η εμμονή του ότι το κράτος του στερεί τη σύνταξη, καθώς πίστευε πως του «έτρωγαν» ένσημα από την εργασία του στη Γερμανία αλλά και από ένα εργοστάσιο πυρίτιδας στην Αμερική.

Τότε, με εισαγγελική εντολή, ο ηλικιωμένος είχε μεταφερθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δαφνί». Σύμφωνα με το ιατρικό ιστορικό του, ο άνδρας δεν έκρυβε τις προθέσεις του, δηλώνοντας ανοιχτά στους θεράποντες ιατρούς πως σκέφτεται να κάνει κακό, ενώ είχε ομολογήσει πως κατείχε καραμπίνα στο σπίτι του. Κι όμως, παρά την παραμονή του στην ψυχιατρική κλινική μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του 2018, η κατάστασή του κρίθηκε επαρκώς βελτιωμένη ώστε να λάβει εξιτήριο.

Η κατάσχεση του όπλου και η μοιραία επανάληψη

Την ίδια ώρα που ο δράστης έβγαινε από το νοσοκομείο, ο γιατρός είχε φροντίσει να ειδοποιήσει την αστυνομία για την επικινδυνότητά του. Οι αστυνομικοί συνοδεύουν τον 89χρονο στο σπίτι του και κατασχέουν το όπλο που είχε δηλώσει, πιστεύοντας πως με αυτόν τον τρόπο εξουδετέρωσαν την απειλή. Σύμφωνα με, όμως, την τραγική κατάληξη των σημερινών γεγονότων, ο δράστης κατάφερε να βρει εκ νέου πρόσβαση σε οπλισμό, αποδεικνύοντας πως ο ψυχισμός του παρέμεινε εγκλωβισμένος στο ίδιο αίτημα και την ίδια οργή για επτά ολόκληρα χρόνια.

Υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο σύστημα ψυχικής υγείας και την εποπτεία τέτοιων περιπτώσεων. Αν υπήρχε μια στοιχειώδης πρωτοβάθμια παρακολούθηση, ο άνθρωπος αυτός θα βρισκόταν στα ραντάρ των υπηρεσιών και ίσως η σημερινή επίθεση να είχε αποτραπεί. Αντίθετα, ο ηλικιωμένος αφέθηκε στη μοίρα του, με την εμμονή του να σιγοβράζει, μέχρι που πήρε ξανά την καραμπίνα για να κάνει πράξη όσα απειλούσε να πράξει σχεδόν μια δεκαετία πριν. Η επανάληψη του σκηνικού, από τις απειλές στην Εισαγγελία το 2018 μέχρι τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ και τα δικαστήρια σήμερα, αναδεικνύει μια αλυσίδα αστοχιών που οδήγησε στην αιματοχυσία.

Η τραγική σύνδεση με την διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα

Μόλις λίγα μέτρα απόσταση χωρίζουν την κατοικία του 89χρονου ηλικιωμένου στο Χανδρινού της Μεσσηνίας - όπου και φαίνεται ότι έχει αρκετά περιουσιακά στοιχείο - από το σπίτι της αδελφής του δολοφονημένου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στην Φοινικούντα.

Ο 89χρονος δράστης της επίθεσης στο ΕΦΚΑ όσο και στο διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με καταγωγή από το Χανδρινού που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από την Φοινικούντα, ζούσε για μεγάλα διαστήματα - αφότου επέστεψε από το εξωτερικό - στο συγκεκριμένο χωριό της Μεσσηνίας, όπου υπάρχουν και πολλοί συγγενείς του.

Θεωρείτο σε γενικές γραμμές ένας άνθρωπος ήρεμος, οποίος μάλιστα βοηθούσε την τοπική κοινωνία. Κάποια στιγμή μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες είχε κάνει και δωρεά στο Δημοτικό Σχολείο Χανδρινού, αφού θεωρείτο ευκατάστατος.

