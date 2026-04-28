Η επιστολή του 89χρονου στα μέσα: «Είμαι λυσσασμένος και θα πάω στα γραφεία να τους δαγκώσω»

Συγκλονιστική είναι η επιστολή που άφησε πίσω του φεύγοντας από το Πρωτοδικείο Αθηνών ο 89χρονος Π.Κ, ο οποίος αφού πρώτα άνοιξε πυρ με κοντόκανη καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Κειριάδων στον Κεραμεικό, τραυματίζοντας υπάλληλο που είχε στοχοποιήσει από πρίν, στη συνέχεια εισέβαλλε στο σύμπλεγμα κτιρίων που φιλοξενεί το Πρωτοδικείο, τα Εφετεία και τον Άρειο Πάγο, τραυματίζοντας ακόμα τέσσερα άτομα, προτού διαφύγει με ταξί και αρκετές ώρες αργότερα να συλληφθεί εν τέλει στην Πάτρα.

Ο 89χρονος φεύγοντας από το Πρωτοδικείο πέταξε 4 φακέλους - στους οποίος βρισκόταν μέσα και η επιστολή - και προτού αποχωρήσει σύμφωνα με μαρτυρίες αναφώνησε «Εδώ μέσα βρίσκεται ο λόγος που το έκανα»

Στην επιστολή του προς τις εφημερίδες, ο 89χρονος που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο αφηγείται την πορεία της ζωής του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937» και ότι αργότερα μετανάστευσε, αφού «το 1962 πήγα στο Βερολίνο» και «το 1970 εγκαταστάθηκα στο Σικάγο». Τονίζει ότι στις ΗΠΑ η διαδικασία για τη σύνταξή του ολοκληρώθηκε πολύ γρήγορα, καθώς «η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες», ενώ και από τη Γερμανία έλαβε σύνταξη μέσα σε λίγους μήνες.

Στη συνέχεια περιγράφει πως, ενώ υπέβαλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και για την ελληνική σύνταξη, «από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια».

Υποστηρίζει ότι κατά την επαφή του με υπηρεσίες δέχθηκε προσβολές, αναφέροντας ότι τον αποκάλεσαν «γενίτσαρο», ενώ κατηγορεί το ΙΚΑ πως «μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ».

Στο υστερόγραφο εκφράζει με ιδιαίτερα έντονο και σκληρό τρόπο την αγανάκτησή του, γράφοντας πως οι υπηρεσίες «μου φέρθηκαν… σαν αδέσποτο σκυλί», ενώ χρησιμοποιεί και απειλητική γλώσσα λέγοντας «τώρα λύσσαξα» και ότι «θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία».

Ολόκληρη η επιστολή:

«Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είναι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959. Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη. Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια. Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε “γενίτσαρο” που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.

ΥΓ:

Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια = πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλωτσού και του μπάτσου. Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.

Ο λυσσασμένος,

Π.Κ.»

Η στιγμή της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα

Έξω από ξενοδοχείο στην Πάτρα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 89χρονος που αναστάτωσε από το πρωί την μισή Αθήνα μετά τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο κτήριο του Εφετείου στην οδό Λουκάρεως.

Το Newsbomb φέρνει στο φως της δημοσιότητας φωτογραφία - ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρομου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες είχε σκοπό από την Πάτρα να διαφύγει για την Ιταλία με τελικό προορισμό το Στρασβούργο.

Στην Πάτρα ο 89χρονος, τον οποίον αναζητούσαν οι αρχές για 6 ολόκληρες ώρες στην Αθήνα, έφτασε με ταξί.

Μετά τη σύλληψή του ο 89χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ

Η «προαναγγελθείσα» επίθεση του 89χρονου - Το Δαφνί & η σύμπτωση με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Ως μια προδιαγεγραμμένη εξέλιξη που κυοφορούνταν επί οκτώ ολόκληρα χρόνια περιγράφεται η σημερινή αιματηρή επίθεση του 89χρονου στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το διοικητικό Πρωτοδικείο, αφού οι ρίζες της υπόθεσης φαίνεται ότι πηγαίνουν πίσω στο 2018, αποκαλύπτοντας μια σοκαριστική διαδρομή δημόσιων απειλών επί σειρά ετών.

Ο 89χρονος Π.Κ. είχε απασχολήσει τις αρχές ήδη από τις 7 Νοεμβρίου εκείνης της χρονιάς, όταν εισέβαλε στην Εισαγγελία εκτοξεύοντας απειλές κατά της ζωής εισαγγελέως. Η αιτία ήταν η ίδια που τον οδήγησε στο σημερινό ξέσπασμα: η εμμονή του ότι το κράτος του στερεί τη σύνταξη, καθώς πίστευε πως του «έτρωγαν» ένσημα από την εργασία του στη Γερμανία αλλά και από ένα εργοστάσιο πυρίτιδας στην Αμερική.

Τότε, με εισαγγελική εντολή, ο ηλικιωμένος είχε μεταφερθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δαφνί». Σύμφωνα με το ιατρικό ιστορικό του, ο άνδρας δεν έκρυβε τις προθέσεις του, δηλώνοντας ανοιχτά στους θεράποντες ιατρούς πως σκέφτεται να κάνει κακό, ενώ είχε ομολογήσει πως κατείχε καραμπίνα στο σπίτι του. Κι όμως, παρά την παραμονή του στην ψυχιατρική κλινική μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του 2018, η κατάστασή του κρίθηκε επαρκώς βελτιωμένη ώστε να λάβει εξιτήριο.

Η κατάσχεση του όπλου και η μοιραία επανάληψη

Την ίδια ώρα που ο δράστης έβγαινε από το νοσοκομείο, ο γιατρός είχε φροντίσει να ειδοποιήσει την αστυνομία για την επικινδυνότητά του. Οι αστυνομικοί συνοδεύουν τον 89χρονο στο σπίτι του και κατασχέουν το όπλο που είχε δηλώσει, πιστεύοντας πως με αυτόν τον τρόπο εξουδετέρωσαν την απειλή. Σύμφωνα με, όμως, την τραγική κατάληξη των σημερινών γεγονότων, ο δράστης κατάφερε να βρει εκ νέου πρόσβαση σε οπλισμό, αποδεικνύοντας πως ο ψυχισμός του παρέμεινε εγκλωβισμένος στο ίδιο αίτημα και την ίδια οργή για επτά ολόκληρα χρόνια.

Υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο σύστημα ψυχικής υγείας και την εποπτεία τέτοιων περιπτώσεων. Αν υπήρχε μια στοιχειώδης πρωτοβάθμια παρακολούθηση, ο άνθρωπος αυτός θα βρισκόταν στα ραντάρ των υπηρεσιών και ίσως η σημερινή επίθεση να είχε αποτραπεί. Αντίθετα, ο ηλικιωμένος αφέθηκε στη μοίρα του, με την εμμονή του να σιγοβράζει, μέχρι που πήρε ξανά την καραμπίνα για να κάνει πράξη όσα απειλούσε να πράξει σχεδόν μια δεκαετία πριν. Η επανάληψη του σκηνικού, από τις απειλές στην Εισαγγελία το 2018 μέχρι τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ και τα δικαστήρια σήμερα, αναδεικνύει μια αλυσίδα αστοχιών που οδήγησε στην αιματοχυσία.

Η τραγική σύνδεση με την διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα

Μόλις λίγα μέτρα απόσταση χωρίζουν την κατοικία του 89χρονου ηλικιωμένου στο Χανδρινού της Μεσσηνίας - όπου και φαίνεται ότι έχει αρκετά περιουσιακά στοιχείο - από το σπίτι της αδελφής του δολοφονημένου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στην Φοινικούντα.

Ο 89χρονος δράστης της επίθεσης στο ΕΦΚΑ όσο και στο διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με καταγωγή από το Χανδρινού που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από την Φοινικούντα, ζούσε για μεγάλα διαστήματα - αφότου επέστεψε από το εξωτερικό - στο συγκεκριμένο χωριό της Μεσσηνίας, όπου υπάρχουν και πολλοί συγγενείς του.

Θεωρείτο σε γενικές γραμμές ένας άνθρωπος ήρεμος, οποίος μάλιστα βοηθούσε την τοπική κοινωνία. Κάποια στιγμή μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες είχε κάνει και δωρεά στο Δημοτικό Σχολείο Χανδρινού, αφού θεωρείτο ευκατάστατος

