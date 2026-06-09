Σαν σήμερα 9 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 9 Ιουνίου

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Σαν σήμερα 9 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 68 - Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Νέρωνας αυτοκτονεί, γεγονός που σηματοδοτεί το τέλος της Ιούλιο-Κλαυδιανής δυναστείας
  • 1822 - Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης οι Τούρκοι παραδίδουν την Ακρόπολη των Αθηνών.
  • 1934 - Ο Ντόναλντ Ντακ, το διάσημο καρτούν του Γουόλτ Ντίσνεϊ, κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη. Το ντεμπούτο του έγινε στην ταινία The Wise Little Hen.
  • 1939 - Στη Βοημία, οι Ναζί συλλαμβάνουν 1.000 Τσέχους για το φόνο ενός Γερμανού αστυνομικού.
  • 1940 - Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η Νορβηγία παραδίνεται στη Γερμανία.
  • 1942 - Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η αμερικανική δύναμη, που βρίσκεται στις Φιλιππίνες παραδίνεται στους Ιάπωνες.
  • 1967 - Πόλεμος των Έξι Ημερών: Το Ισραήλ καταλαμβάνει τα Υψώματα του Γκολάν από τη Συρία.
  • 1968 - Εκοιμήθει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Χρυσόστομος Β΄
  • 1992 - Περισσότεροι από 700 γνωστοί μαφιόζοι συλλαμβάνονται στη νότια Ιταλία.
  • 1997 - Κατάσχονται έξι τόνοι χασίς, η μεγαλύτερη ποσότητα χασίς, που κατασχέθηκε ποτέ στη χώρα μας.
  • 2012 - Πεθαίνει η Ζωρζ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας.
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