Σαν σήμερα 9 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 9 Ιουνίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 68 - Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Νέρωνας αυτοκτονεί, γεγονός που σηματοδοτεί το τέλος της Ιούλιο-Κλαυδιανής δυναστείας
- 1822 - Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης οι Τούρκοι παραδίδουν την Ακρόπολη των Αθηνών.
- 1934 - Ο Ντόναλντ Ντακ, το διάσημο καρτούν του Γουόλτ Ντίσνεϊ, κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη. Το ντεμπούτο του έγινε στην ταινία The Wise Little Hen.
- 1939 - Στη Βοημία, οι Ναζί συλλαμβάνουν 1.000 Τσέχους για το φόνο ενός Γερμανού αστυνομικού.
- 1940 - Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η Νορβηγία παραδίνεται στη Γερμανία.
- 1942 - Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η αμερικανική δύναμη, που βρίσκεται στις Φιλιππίνες παραδίνεται στους Ιάπωνες.
- 1967 - Πόλεμος των Έξι Ημερών: Το Ισραήλ καταλαμβάνει τα Υψώματα του Γκολάν από τη Συρία.
- 1968 - Εκοιμήθει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Χρυσόστομος Β΄
- 1992 - Περισσότεροι από 700 γνωστοί μαφιόζοι συλλαμβάνονται στη νότια Ιταλία.
- 1997 - Κατάσχονται έξι τόνοι χασίς, η μεγαλύτερη ποσότητα χασίς, που κατασχέθηκε ποτέ στη χώρα μας.
- 2012 - Πεθαίνει η Ζωρζ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας.
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