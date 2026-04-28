Χρυσοχοΐδης για 89χρονο: Υπάρχουν κενά ασφάλειας- Πολύ κακώς που μπήκε χωρίς έλεγχο στο Ειρηνοδικείο

«Είναι περίεργο που είχε κριθεί ψυχικά ασθενής και αργότερα ξαναπήρε όπλο», είπε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης για τον 89χρονο που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Εφετείο και τελικά συνελήφθη στην Πάτρα μετά από 6 ώρες.

«Μπήκε στον ΕΦΚΑ που υπάρχει σεκιουριτάς, δεν τον είδε, δεν τον έλεγξε. Μπήκε μέσα τραυμάτισε έναν άνθρωπο στο ποδι, έφυγε από εκει, πήγε από εκεί με ταξί στο Ειρηνοδικείο. Υπάρχουν κενά ασφάλειας. Πολύ κακώς που μπήκε χωρίς έλεγχο στο Ειρηνοδικείο», ανέφερε μιλώντας στον ACTION24 και συμπλήρωσε:

Σε επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων επανέλαβε: «Βεβαίως υπάρχουν κενά ασφαλείας στα δικαστήρια , χρόνια τα λέμε δεν ασχολείται κανείς»

«Καθένας όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας πρέπει να κάνει τη δουλειά του», πρόσθεσε.

«Αν πραγματικά καθυστέρησε θα το δούμε», είπε για την αντίδραση της ΕΛ.ΑΣ.

