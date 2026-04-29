Επίθεση από 89χρονο: Η εμμονή με τη σύνταξη, τα μπες-βγες στον ΕΦΚΑ και οι σφαίρες στον εισαγγελέα

Snapshot Ο 89χρονος είχε εμμονή με τη σύνταξη από το ελληνικό Δημόσιο, παρά το γεγονός λάμβανε συντάξεις από Αμερική και Γερμανία και δεν δικαιούνταν ελληνική σύνταξη λόγω ανεπαρκών ενσήμων.

Είχε απορριφθεί από όλες τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚΑ και της Δικαιοσύνης, για το αίτημά του να συνδυαστούν τα ένσημα του ΟΓΑ με αυτά του ΙΚΑ.

Ο ηλικιωμένος ήταν γνωστός στον ΕΦΚΑ και είχε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ είχε προηγούμενες αντιπαραθέσεις με το Δημόσιο και είχε ήδη απασχολήσει τις Αρχές το 2018.

Είχε άδεια οπλοκατοχής για κυνηγετικό όπλο που του αφαιρέθηκε μετά από διάγνωση ψυχικής νόσου και χρήση παράνομων όπλων στη συμπεριφορά του.

Ο ίδιος δήλωσε πως δεν είχε πρόθεση ανθρωποκτονίας, αλλά ήθελε να εκφράσει την απελπισία και την οργή του για το σύστημα και την ταλαιπωρία που υπέστη για 21 χρόνια. Snapshot powered by AI

Εμμονή με τη σύνταξη είχε ο 89χρονος που έσπειρε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και Εφετείο κι εξέθεσε όλα τα κενά ασφαλείας που υπάρχουν στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο ηλικιωμένος που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο εξωτερικό, είχε όπως φαίνεται... καημό να πάρει σύνταξη (και) από το ελληνικό Δημόσιο.

Μιλώντας σχετικά ο πρόεδρος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Αττικής, Δημήτρης Ζήσιμος είπε ότι ο εν λόγω άνδρας, «παίρνει μια πολύ καλή σύνταξη από την Αμερική, μια ακόμα από τη Γερμανία, αλλά είχε μια εμμονή με την Ελλάδα. Ωστόσο, δεν δικαιούταν σύνταξη από την Ελλάδα» τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Πρόσθεσε δε, πως ο ηλικιωμένος είχε εξαντλήσει κάθε τρόπο για να βγάλει σύνταξη, αλλά από παντού δεχόταν απόρριψη, την οποία όπως φαίνεται δεν μπορούσε να... καταπιεί. Προσέφυγε στην επιτροπή του ΕΦΚΑ και η υπόθεσή του απορρίφθηκε, καθώς δεν πληρούσε τα κριτήρια. Προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, κι εκεί απορρίφθηκε η υπόθεσή του. Στο εφετείο που δεν πήγε κι ο ίδιος επίσης απορρίφθηκε το αίτημά του».

«Ήθελε να συσχετίσει τα ένσημα από τον ΟΓΑ με αυτά του ΙΚΑ, αλλά κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό, βάσει των διατάξεων που ισχύουν. Ως εκ τούτου δεν δικαιούνταν σύνταξη. Στην Ελλάδα είχε περίπου 400 ένσημα», κατέληξε ο κ Ζήσιμος.

Τον γνώριζαν στον ΕΦΚΑ

Στους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, μόνο άγνωστος δεν ήταν ο 89χρονος, καθώς η ταυτότητα του ήταν γνωστή κι όταν έγινε το συμβάν κάλεσαν τις Αρχές κι έδωσαν τα στοιχεία του και τη φωτογραφία του.

Παράλληλα, την ώρα του περιστατικού στη Λουκάρεως η ανιψιά του τηλεφώνησε στην Αστυνομία, έχοντας δει την φωτογραφία του που είχε ήδη βγει στην δημοσιότητα και τους είπε ότι ο θείος της, είχε ψυχολογικά προβλήματα κι ότι είχε εμμονή με τον ΕΦΚΑ, καθώς ήταν σε διαμάχη μαζί του, γιατί δεν του έδινε σύνταξη για τα χρόνια που είχε δουλέψει στην Ελλάδα.

Γνωστός κι ο ταξιτζής

Η ίδια αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι για όσο διάστημα διέμενε στην Αθήνα χρησιμοποιούσε ένα συγκεκριμένο ταξί, και γι αυτό οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν να εντοπίσουν άμεσα τον πρώτο οδηγό. Αμέσως στήθηκαν μπλόκα στους σταθμούς των λεωφορείων και άλλα σημεία, ενώ ενημερώθηκαν και οι αστυνομικές υπηρεσίες στην Πάτρα να είναι σε ετοιμότητα και έτσι εντοπίστηκε το απόγευμα στο ξενοδοχείο και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα γεμάτο 38αρι περίστροφο, από το οποίο είχε ξυστεί ο αριθμός και η μάρκα.

Τα κίνητρα του 89χρονου πιστολέρο

Στις επιστολές που άφησε στη Λουκάρεως, ο 89χρονος αποτύπωσε για άλλη μια φορά την οργή του για το σύστημα και τη διαμάχη του με τον ΕΦΚΑ. Όπως αναφέρει, είχε δουλέψει στην Ελλάδα και στη συνέχεια πήγε πρώτα στην Γερμανία και ύστερα στις ΗΠΑ, από όπου έλαβε τελικά σύνταξη 2.600 ευρώ, ενσωματωμένη και με τη σύνταξη από τη Γερμανία.

Το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βγάλει σύνταξη στην Ελλάδα, του είχε γίνει εμμονή και μάλιστα το 2018 είχε τσακωθεί με υπάλληλο στα δικαστήρια της Λουκάρεως, με αποτέλεσμα να κληθεί από εισαγγελέα η Αστυνομία για να του γίνουν συστάσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης ότι τον Ιούνιο του 2018, σε ηλικία 81 ετών τότε, ο δράστης των επιθέσεων είχε πάρει άδεια οπλοκατοχής για κυνηγετικό όπλο με βεβαίωση ιδιώτη ψυχιάτρου ότι ήταν ικανός.

Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου όμως και αφού κατηγορήθηκε ότι άφησε σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα, μετά το επεισόδιο στο πλαίσιο της διαμάχης του για την σύνταξη του, δόθηκε εντολή για εγκλεισμό του σε δημόσιο ψυχιατρείο, όπου διαγνώστηκε ψυχική νόσος και νοσηλεύτηκε για λίγο διάστημα. Οι Αρχές ανακάλεσαν έκτοτε την άδεια οπλοκατοχής κι αφαιρέθηκε από την κατοχή του και το κυνηγετικό όπλο.

Η καραμπίνα που χρησιμοποίησε στο συμβάν και το περίστροφο που είχε πάνω του κατά τη σύλληψή του, ήταν παράνομα και οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν από πού τα είχε προμηθευτεί.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω»

Στο μανιφέστο του, ο ηλικιωμένος πιστολέρο, ανέφερε μεταξύ άλλων πως «δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση, ήθελα μόνο να φοβίσω το σύστημα 40 χρόνια εργασίας στο Σικάγο λαμβάνω σύνταξη 2.614 δολάρια. Το ΙΚΑ αλλοίωσε τα ένσημά μου. Από 472 έγιναν 37. 21 χρόνια αδικίας και ταλαιπωρίας από τις ελληνικές Αρχές. Με προσέβαλαν: “Ήρθες από την Αμερική να πάρεις σύνταξη;”. Πυροβόλησα στο έδαφος, δεν στόχευσα άνθρωπο. Άφησα το όπλο και το σημείωμα ως πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας. Είμαι 90 ετών. Προτιμώ τη φυλακή από το γηροκομείο. Είχα προειδοποιήσει από το 2019, με είχαν κλείσει στο Δαφνί. Καταγγέλλω ελλιπή έλεγχο ασφαλείας στον ΕΦΚΑ» φέρεται να ανέφερε ο 89χρονος.

Το πρωί της Τετάρτης, ο 89χρονος οδηγήθηκε ενώπιον των Αρχών για να του απαγγελθούν κατηγορίες. Πιθανότατα, λόγω και του ιστορικού του, θα διαταχθεί ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρική δομή, κάτι που έχει γίνει και στο παρελθόν.

