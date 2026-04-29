Οδηγός ταξί που μετέφερε τον 89χρονο στον ΕΦΚΑ: «Ήταν χαλαρός σε καλή διάθεση»

Ο οδηγός του ταξί, με το οποίο μετέβη ο 89χρονος από το σπίτι του στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού, μίλησε για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο δράστης των πυροβολισμών, όταν τον παρέλαβε και λίγο πριν τον αποβιβάσει στην οδό Κειριάδων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο επαγγελματίας οδηγός, τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα επακολουθούσε, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, ο 89χρονος ήταν σε χαλαρή κατάσταση.

Πρόσθεσε δε, σε ό,τι αφορά στο παρουσιαστικό του, ότι πάντοτε έτσι ντυνόταν και δεν είχε κάνει καμία... ειδική αμφίεση για να επιτεθεί.

«Αυτός έτσι πάντα ντυνόταν. Συνήθως. Χαλαρά ήταν, μίλαγε εκεί πέρα, όλα καλά. Αυτά. Ήταν χαλαρά. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει αυτό που έκανε» είπε ο οδηγός ταξί μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο αυτοκινητιστής, τόνισε πως όλα ήταν φυσιολογικά και πως ο 89χρονος έκατσε στο πίσω κάθισμα. Του είπε ότι θα επισκεπτόταν έναν φίλο κι έπειτα θα πήγαινε στην Πάτρα.

