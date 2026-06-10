Γλυπτά του Παρθενώνα: Αποκαλύψεις σε νέο ντοκιμαντέρ - Αποκαλούσαν τις Καρυάτιδες «Κάρυ-something»

Στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στο Μουσείο της Ακρόπολης, ο Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε ότι «ο Παρθενώνας είναι ένα ενιαίο έργο τέχνης που πρέπει να αποκατασταθεί»

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Γλυπτά του Παρθενώνα: Αποκαλύψεις σε νέο ντοκιμαντέρ - Αποκαλούσαν τις Καρυάτιδες «Κάρυ-something»
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» φωτίζει τον ρόλο της Μαίρης Νίσμπετ στην υπόθεση των Γλυπτών του Παρθενώνα, βασιζόμενο σε προσωπικές της επιστολές.
  • Η Μαίρη Νίσμπετ εμφανίζεται ως ενεργό πρόσωπο που επιδίωκε την απόκτηση των γλυπτών για κοινωνική προβολή και διακόσμηση της έπαυλής της.
  • Το ντοκιμαντέρ υπογραμμίζει ότι τα Γλυπτά θεωρούνταν τρόπαια κύρους και κοινωνικής ισχύος πριν την έκθεσή τους σε δημόσιο μουσείο.
  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την αμφισβήτηση της νομιμότητας της αφαίρεσης των Γλυπτών, επισημαίνοντας πως δεν έχει παρουσιαστεί αυθεντικό φιρμάνι από την Οθωμανική διοίκηση.
  • Η παραγωγή προτείνει ότι τα κίνητρα του Λόρδου Έλγιν ήταν πέρα από αρχαιολογικά, περιλαμβάνοντας προσωπικές φιλοδοξίες και οικονομικά συμφέροντα.
Snapshot powered by AI

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης η αβάν πρεμιέρ του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», συμπαραγωγής της ΕΡΤ, με σενάριο της Μιμής Ντενίση και σκηνοθεσία της Κατερίνας Ευαγγελάκου.

Το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να φωτίσει μια λιγότερο γνωστή πτυχή της υπόθεσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, εστιάζοντας στον ρόλο της Μαίρης Νίσμπετ, πρώτης συζύγου του Λόρδου Έλγιν.

Στην εκδήλωση παρέστη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τόνισε ότι: «Ο Παρθενώνας δεν είναι ένα σύνολο από κομμάτια που μπορούν να αφαιρεθούν και να διασκορπιστούν, αλλά ένα ενιαίο έργο τέχνης, ένα σώμα που πρέπει να αποκατασταθεί».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η επανένωση των Γλυπτών αποτελεί διαχρονικό αίτημα της Ελλάδας και χαρακτήρισε το ντοκιμαντέρ συμβολή στον αγώνα για την επιστροφή τους.

Τι αποκαλύπτει το ντοκιμαντέρ

Το βασικό νέο στοιχείο της παραγωγής είναι η αξιοποίηση των προσωπικών επιστολών της Μαίρης Νίσμπετ, συζύγου του λόρδου Έλγιν, οι οποίες φωτίζουν μια λιγότερο γνωστή πλευρά της υπόθεσης των Γλυπτών του Παρθενώνα. Μέσα από το αρχειακό υλικό, το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να αναδείξει τα πραγματικά κίνητρα πίσω από την αποκαθήλωση και μεταφορά των γλυπτών, παρουσιάζοντας μια εικόνα που απέχει από την επίσημη αφήγηση της «διάσωσης» αρχαιοτήτων.

pol1.jpg

Ο τίτλος της ταινίας : «The Woman behind Elgin»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο το ζεύγος Έλγιν αντιμετώπιζε τα μνημεία της Ακρόπολης. Σύμφωνα με τις επιστολές που παρουσιάζονται, η Μαίρη Νίσμπετ και ο κύκλος της αναφέρονταν ακόμη και στις περίφημες Καρυάτιδες με αόριστες περιγραφές, όπως το χαρακτηριστικό «Καρυ-something» («κάτι σαν Καρυάτιδα»), αποκαλύπτοντας όχι μόνο άγνοια για τη σημασία των μνημείων αλλά και μια αντίληψη που αντιμετώπιζε τα αρχαία έργα τέχνης περισσότερο ως τρόπαια κοινωνικού κύρους παρά ως ανεκτίμητα πολιτιστικά αγαθά.

Το ντοκιμαντέρ υποστηρίζει ότι πίσω από τη λεηλασία των γλυπτών βρίσκονταν η προσωπική φιλοδοξία, η κοινωνική επίδειξη και η αίσθηση ότι οι ισχυροί της εποχής μπορούσαν να οικειοποιούνται την πολιτιστική κληρονομιά άλλων λαών χωρίς λογοδοσία. Αυτή ακριβώς η διάσταση επιχειρεί να φέρει στο φως η παραγωγή, μέσα από τα ίδια τα λόγια των πρωταγωνιστών της ιστορίας.

Η Μαίρη Νίσμπετ εμφανίζεται ως κεντρικό πρόσωπο

Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, η πλούσια κληρονόμος Μαίρη Νίσμπετ δεν ήταν απλός παρατηρητής των ενεργειών του συζύγου της. Αντιθέτως, προβάλλεται ως πρόσωπο που επιθυμούσε να αποκτήσει ελληνικά γλυπτά για τη διακόσμηση της έπαυλής της και για την κοινωνική προβολή που αυτές προσέφεραν.

Τα γλυπτά αντιμετωπίζονταν ως «τρόπαια»

Η παραγωγή υποστηρίζει ότι σημαντικό μέρος των αρχαιοτήτων συλλεγόταν εκείνη την εποχή ως σύμβολο κύρους και κοινωνικής ισχύος για ευγενείς και εύπορους Ευρωπαίους, πριν ακόμη τεθεί ζήτημα έκθεσής τους σε δημόσιο μουσείο.

Αμφισβητείται εκ νέου η νομιμότητα της αφαίρεσης

Κατά την ομιλία του στην πρεμιέρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε ότι η λεηλασία των Γλυπτών πραγματοποιήθηκε χωρίς σαφή εξουσιοδότηση από την Οθωμανική διοίκηση και ότι δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ αυθεντικό φιρμάνι που να επιτρέπει την αποξήλωσή τους.

Νέα ανάγνωση του κινήτρου του Έλγιν

Το ντοκιμαντέρ προτείνει ότι πίσω από την επιχείρηση δεν βρισκόταν μόνο η αρχαιολογική ή καλλιτεχνική αξία των Γλυπτών, αλλά και προσωπικές φιλοδοξίες, κοινωνικό κύρος και οικονομικά συμφέροντα.

pol.jpg

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας

Μετά την προβολή, ο κ. Τασούλας δήλωσε ότι η ταινία παρουσιάζει με τρόπο «που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση» την ιστορία της λεηλασίας των Γλυπτών και εκτίμησε ότι μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός νέου κλίματος υπέρ της επιστροφής τους από το Βρετανικό Μουσείο.

«Η πράξη επανένωσης των Γλυπτών θα είναι πράξη μεγαλείου και όχι ήττα για τη βρετανική πλευρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:03ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Κάμερα κατέγραψε τον viral γορίλα Koyimasa σκεπτικό μετά από τσακωμό με το ταίρι του

11:00WHAT THE FACT

Η μικρότερη σειρά στην ιστορία: Ήταν τόσο αμφιλεγόμενη που ακυρώθηκε μετά από ένα επεισόδιο

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρριψη ελικοπτέρου Apache από το Ιράν: Από πύραυλο και όχι drone, εκτιμούν οι ειδικοί

10:50ΥΓΕΙΑ

Πρόληψη χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων: Συνεργασία ΕΟΔΥ - Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Κίνα αλλάζει τα δεδομένα στα plug-in υβριδικά

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Ο πλανήτης «βράζει»: Όλα δείχνουν ότι ένα ισχυρό El Niño πλησιάζει τους επόμενους μήνες

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Παπαδόπουλος κατά Λέκκα για οσμή αερίου στην Αττική: «Θρυμμάτισε κάθε έννοια επιστημοσύνης, ειδίκευσης και υπευθυνότητας»

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος για το εξώφυλλο του Charlie Hebdo: «Παγκόσμιο Κύπελλο Παιδοφιλίας - Πάμε Γαλλία!»

10:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Αθήνα στο επίκεντρο των International Emmy Awards - Οι δηλώσεις των Ελλήνων κριτών

10:39ANNOUNCEMENTS

Καθημερινό Unboxing εμπειριών και προσφορών* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ στο Παγκόσμιο

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Μέιν: Ο διάσημος ηθοποιός των «X-Men» ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού

10:30WHAT THE FACT

Επιστημονική ανησυχία για μια καφέ ζώνη μεταξύ Αφρικής και Ατλαντικού

10:23ΕΛΛΑΔΑ

82 χρόνια από την αποτρόπαια σφαγή του Διστόμου

10:12ΑΠΟΨΕΙΣ

Κι όμως, η αυτοδυναμία της ΝΔ είναι ακόμα αρκετά πιθανή…

10:04ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί η πίτσα προκαλεί τόση δίψα και πώς να βρείτε ανακούφιση

10:00ANNOUNCEMENTS

Ποια είναι η επόμενη στάση; Ανακύκλωση Συσκευασιών στους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες

10:00ANNOUNCEMENTS

IPL στο σπίτι: Το gadget ομορφιάς που γίνεται viral

10:00ME TO N & ME TO Σ

Ο Παύλος θα υπάρχει όσο υπάρχει Ελλάδα και Ελληνισμός

10:00ANNOUNCEMENTS

Η επόμενη μέρα της υγείας βρίσκεται στο σπίτι μας

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Μπέλφαστ: Ποιος είναι ο άνδρας, πατέρας ενός παιδιού, που σταμάτησε την άγρια επίθεση του Σουδανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Ελεύθερος ξανά ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο αντιδήμαρχος Αγίου Δημητρίου για τον νεκρό υπάλληλο καθαριότητας στο Newsbomb: «Ήταν άψογο παιδί ο Ηλίας, ήταν μαζί μας 27 χρόνια» - Μέριμνα για να προσληφθεί η σύζυγός του στον δήμο

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Μπέλφαστ: Ποιος είναι ο άνδρας, πατέρας ενός παιδιού, που σταμάτησε την άγρια επίθεση του Σουδανού

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία – «εξπρές» από το απόγευμα: Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Γιοχάνεσμπουργκ: Δώδεκα νεκροί και εννέα τραυματίες σε πυροβολισμούς - Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Ποια ώρα της ημέρας να περπατάτε για μεγαλύτερη μείωση της αρτηριακής πίεσης

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ζούσαμε έναν εφιάλτη - Θα μάθουν την αλήθεια» - Ο θείος των παιδιών του Πολωνού καθηγητή στο Newsbomb - Φεύγουν για Πολωνία

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Παπαδόπουλος κατά Λέκκα για οσμή αερίου στην Αττική: «Θρυμμάτισε κάθε έννοια επιστημοσύνης, ειδίκευσης και υπευθυνότητας»

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Ξύπνησα και τους βρήκα νεκρούς» - Πρώτα σκότωσε τον γιο και μετά τη μητέρα του - Δεν «σπάει» ο συλληφθείς, τι περιμένουν οι Αρχές

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Πατέρας τριών παιδιών ο νεκρός αναβάτης - Ήταν υπάλληλος του δήμου και πήγαινε να πιάσει δουλειά

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Οι αποκαλύψεις του νέου ντοκιμαντέρ - Αποκαλούσαν τις Καρυάτιδες «Κάρυ-something» - Το μήνυμα Τασούλα για την επανένωση

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος για το εξώφυλλο του Charlie Hebdo: «Παγκόσμιο Κύπελλο Παιδοφιλίας - Πάμε Γαλλία!»

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσιο: Αυξήσεις έως 300 ευρώ σε 10.000 υπαλλήλους - Ποιοι θα επωφεληθούν

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Πίνετε καφέ μετά τις 5 το απόγευμα; Δείτε τι μπορεί να συμβαίνει στον ύπνο σας - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

19:10LIFESTYLE

Μίνα Αρναούτη: «Πρόστιμο 270.000€ για εγκατάλειψη ζώων και σε εμένα με 17 χειρουργεία 39.000€»

10:00ME TO N & ME TO Σ

Ο Παύλος θα υπάρχει όσο υπάρχει Ελλάδα και Ελληνισμός

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες από τη Βουλγαρία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ