Φονικές πλημμύρες στη Δυτική Βιρτζίνια: Δύο νεκροί, ζημιές, εγκλωβισμοί και περιοχές χωρίς ρεύμα

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ξαφνικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στη Δυτική Βιρτζίνια αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη.

Πρόκειται για τους πρώτους επιβεβαιωμένους θανάτους από τις πλημμύρες της Τρίτης (21/07), όταν οι μετεωρολόγοι ανέφεραν ότι σε ορισμένες περιοχές έπεσαν έως και 18 εκατοστά βροχής. Ο κυβερνήτης τόνισε ότι σε κάποια σημεία κατεγράφησαν 11,4 εκατοστά βροχής μέσα σε μόλις 37 λεπτά.

Οι Αρχές στο βόρειο – κεντρικό μέρος της Δυτικής Βιρτζίνια περιέγραψαν τις καταστροφές ως εκτεταμένες. Βίντεο και φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα έδειξαν πλημμυρισμένα οχήματα σε χώρους στάθμευσης, μεταξύ άλλων και σε κατάστημα Walmart στο Weston, όπου λασπόνερα πέρασαν στο εσωτερικό.

Σε κοντινό ξενοδοχείο, ο κύριος όροφος πλημμύρισε, ενώ, διασώθηκαν δεκάδες άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί σε οχήματα μέσα στα νερά. Σε ορισμένες περιοχές, τα νερά των πλημμυρών και τα φερτά υλικά διέκοψαν αρχικά την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.