Διάσωση 42 μεταναστών νότια του Ηρακλείου

Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ)

Δημήτρης Δρίζος

Διάσωση 42 μεταναστών νότια του Ηρακλείου
ΕΛΛΑΔΑ
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Επιχείρηση διάσωσης 42 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, έπειτα από τον εντοπισμό λέμβου από εναέριο επανδρωμένο μέσο της Frontex.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η λέμβος εντοπίστηκε 57 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι 42 αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια από σκάφος της Frontex, με τη συνδρομή τριών παραπλεόντων φορτηγών πλοίων, υπό σημαίες Παναμά, Λιβερίας και Κύπρου.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.

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