Προθεσμία για να απολογηθεί μέχρι την Πέμπτη πήρε ο 89χρονος πιστολέρο

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών, διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη στις 13.00 έλαβε ο 89χρονος, που σκόρπισε τον τρόμο το πρωί της Τρίτης στην Αθήνα, πυροβολώντας με κυνηγετική καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμικού και στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως, με αποτέλεσμα να τραυματίσει στα πόδια έναν άνδρα στην πρώτη περίπτωση και τέσσερις γυναίκες στη δεύτερη, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Νωρίτερα ο 89χρονος μεταφέρθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Οι εισαγγελικές αρχές άσκησαν ποινική δίωξη σε βάρος του 89χρονου, για τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων.

Ο 89χρονος μεταφέρεται από αστυνομικούς

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και για διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας, μεταξύ των οποίων και η οπλοφορία εντός δικαστικού καταστήματος. Επιπλέον, του αποδίδεται παράνομη οπλοφορία με πυροβόλο όπλο, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, καθώς και παράνομη οπλοφορία για θήρα επίσης κατ’ εξακολούθηση.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη η παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων, η παράνομη κατοχή όπλων, η διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας κατ’ εξακολούθηση, καθώς και η απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Διαβάστε επίσης