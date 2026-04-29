Στη ΓΑΔΑ ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο – Το πρωί οδηγείται στον εισαγγελέα

Στο αστυνομικό Μέγαρο της λεωφόρου Αλεξάνδρας κρατείται ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο το πρωί της Τρίτης στην Αθήνα, πυροβολώντας με κυνηγετική καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμικού και στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως, με αποτέλεσμα να τραυματίσει στα πόδια έναν άνδρα στην πρώτη περίπτωση και τέσσερις γυναίκες στη δεύτερη, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Ο 89χρονος μεταφέρθηκε αργά το βράδυ από την Πάτρα, όπου συνελήφθη το απόγευμα, σε ξενοδοχείο δίπλα στο ΚΤΕΛ, ενώ ετοιμαζόταν να φύγει με πλοίο για την Ιταλία. Στην Αθήνα οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου απολογείται στους αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, που χειρίζονται την υπόθεση και μετά τις 10:00 το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Ενδιαφέρον έχει πως κινήθηκε και πώς εντοπίστηκε τελικά ο 89χρονος, ενώ είχε καταφέρει να πραγματοποιήσει τις δύο αιματηρές επιθέσεις και να κυκλοφορεί ανενόχλητος χρησιμοποιώντας συνολικά τρία ταξί, μέχρι την Πάτρα, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με το πώς κατάφερε να κάνει όλα αυτά χωρίς να τον εμποδίσει κανείς και ενώ είχε καταγραφεί από πολλές κάμερες.