«Θα πρέπει να σε φοβάμαι;» - «Θα σε τουφεκίσω και σένα!»: Ο διάλογος του εισαγγελέα με τον 89χρονο

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 89χρονος που πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμικού και στην συνέχεια στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Snapshot Ο 89χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε πέντε άτομα στον Κεραμεικό είχε απειλητικό διάλογο με τον εισαγγελέα λέγοντας πως θα τον τουφεκίσει.

Ο ηλικιωμένος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στις 13:00.

Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας, μεταξύ άλλων εντός δικαστικού καταστήματος.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης παράνομη κατοχή πυρομαχικών, όπλων, διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Ο δικηγόρος του 89χρονου επιβεβαίωσε τον επίμαχο διάλογο με τον δικαστικό λειτουργό.

Έναν απίστευτο διάλογο με τον εισαγγελέα είχε ο 89χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 5 άτομα την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και το Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως.

«Θα πρέπει να σε φοβάμαι;» - «Θα σε τουφεκίσω και σένα!»

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο ηλικιωμένος μπήκε στο γραφείο του, ο Εισαγγελέας είπε στον 89χρονο πιστολέρο: «Θα πρέπει να σε φοβάμαι;». Ο ηλικιωμένος απάντησε αμέσως: «Ναι, να με φοβάσαι».

Ο Εισαγγελέας αναρωτήθηκε γιατί θα έπρεπε να τον φοβάται και ο ηλικιωμένος του απάντησε: «Γιατί θα σε τουφεκίσω και εσένα!».

Αξίζει να σημειωθεί πως σε συνομιλία που είχε με το Newsbomb ο δικηγόρος του 89χρονου, επιβεβαίωσε τον επίμαχο διάλογο που είχε ο πελάτης του με τον δικαστικό λειτουργό.

Διώξεις για κακουργήματα και πλημμελήματα

Υπενθυμίζεται ότι ο 89χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στις 13:00. Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και για διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας, μεταξύ των οποίων και η οπλοφορία εντός δικαστικού καταστήματος. Επιπλέον, του αποδίδεται παράνομη οπλοφορία με πυροβόλο όπλο, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, καθώς και παράνομη οπλοφορία για θήρα επίσης κατ’ εξακολούθηση.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη η παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων, η παράνομη κατοχή όπλων, η διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας κατ’ εξακολούθηση, καθώς και η απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

