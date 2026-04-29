«Θα πρέπει να σε φοβάμαι;» - «Θα σε τουφεκίσω και σένα!»: Ο διάλογος του εισαγγελέα με τον 89χρονο
Τον απίστευτο διάλογο του ηλικιωμένου με τον εισαγγελέα, επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του 89χρονου σε επικοινωνία με το Newsbomb
Έναν απίστευτο διάλογο με τον εισαγγελέα είχε ο 89χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 5 άτομα την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και το Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο ηλικιωμένος μπήκε στο γραφείο του, ο Εισαγγελέας είπε στον 89χρονο πιστολέρο: «Θα πρέπει να σε φοβάμαι;». Ο ηλικιωμένος απάντησε αμέσως: «Ναι, να με φοβάσαι».
Ο Εισαγγελέας αναρωτήθηκε γιατί θα έπρεπε να τον φοβάται και ο ηλικιωμένος του απάντησε: «Γιατί θα σε τουφεκίσω και εσένα!».
Αξίζει να σημειωθεί πως σε συνομιλία που είχε με το Newsbomb ο δικηγόρος του 89χρονου, επιβεβαίωσε τον επίμαχο διάλογο που είχε ο πελάτης του με τον δικαστικό λειτουργό.
Διώξεις για κακουργήματα και πλημμελήματα
Υπενθυμίζεται ότι ο 89χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στις 13:00. Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων.
Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και για διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας, μεταξύ των οποίων και η οπλοφορία εντός δικαστικού καταστήματος. Επιπλέον, του αποδίδεται παράνομη οπλοφορία με πυροβόλο όπλο, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, καθώς και παράνομη οπλοφορία για θήρα επίσης κατ’ εξακολούθηση.
Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη η παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων, η παράνομη κατοχή όπλων, η διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας κατ’ εξακολούθηση, καθώς και η απειλή διάπραξης εγκλημάτων.