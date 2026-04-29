«Θα πρέπει να σε φοβάμαι;» - «Θα σε τουφεκίσω και σένα!»: Ο διάλογος του εισαγγελέα με τον 89χρονο

Τον απίστευτο διάλογο του ηλικιωμένου με τον εισαγγελέα, επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του 89χρονου σε επικοινωνία με το Newsbomb

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 89χρονος που πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμικού και στην συνέχεια στο Πρωτοδικείο Αθηνών

  • Ο 89χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε πέντε άτομα στον Κεραμεικό είχε απειλητικό διάλογο με τον εισαγγελέα λέγοντας πως θα τον τουφεκίσει.
  • Ο ηλικιωμένος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στις 13:00.
  • Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας, μεταξύ άλλων εντός δικαστικού καταστήματος.
  • Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης παράνομη κατοχή πυρομαχικών, όπλων, διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.
  • Ο δικηγόρος του 89χρονου επιβεβαίωσε τον επίμαχο διάλογο με τον δικαστικό λειτουργό.
Έναν απίστευτο διάλογο με τον εισαγγελέα είχε ο 89χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 5 άτομα την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και το Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως.

«Θα πρέπει να σε φοβάμαι;» - «Θα σε τουφεκίσω και σένα!»

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο ηλικιωμένος μπήκε στο γραφείο του, ο Εισαγγελέας είπε στον 89χρονο πιστολέρο: «Θα πρέπει να σε φοβάμαι;». Ο ηλικιωμένος απάντησε αμέσως: «Ναι, να με φοβάσαι».

Ο Εισαγγελέας αναρωτήθηκε γιατί θα έπρεπε να τον φοβάται και ο ηλικιωμένος του απάντησε: «Γιατί θα σε τουφεκίσω και εσένα!».

Αξίζει να σημειωθεί πως σε συνομιλία που είχε με το Newsbomb ο δικηγόρος του 89χρονου, επιβεβαίωσε τον επίμαχο διάλογο που είχε ο πελάτης του με τον δικαστικό λειτουργό.

Διώξεις για κακουργήματα και πλημμελήματα

Υπενθυμίζεται ότι ο 89χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στις 13:00. Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και για διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας, μεταξύ των οποίων και η οπλοφορία εντός δικαστικού καταστήματος. Επιπλέον, του αποδίδεται παράνομη οπλοφορία με πυροβόλο όπλο, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, καθώς και παράνομη οπλοφορία για θήρα επίσης κατ’ εξακολούθηση.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη η παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων, η παράνομη κατοχή όπλων, η διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας κατ’ εξακολούθηση, καθώς και η απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

