Υπάλληλος ξενοδοχείου στην Πάτρα για 89χρονο: «Μας ευχαρίστησε και είπε, θα με δείτε στις ειδήσεις»

Μια εκ των υπαλλήλων του ξενοδοχείου στην Πάτρα, στο οποίο θέλησε να καταλύσει ο 89χρονος μετά τους πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο στην Αθήνα, είπε ότι ο ηλικιωμένος ήταν φιλικός, καθόλου επιθετικός και το μόνο που ήθελε ήταν να ξεκουραστεί.

Όπως είπε η κυρία Ναυσικά ο 89χρονος ήθελε να κλείσει δωμάτιο, ωστόσο, του είπαν ότι το ξενοδοχείο ήταν γεμάτο. Ακολούθως, τούς ζήτησε να μείνει λίγο στον καναπέ του μπαρ για να ξεκουραστεί, όπου τελικά τον πήρε ο ύπνος.

«Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε καταλάβει ποιος ήταν. Πλησιάζοντάς τον ενώ κοιμόταν συνειδητοποιήσαμε ποιος ήταν. Δεν προσπάθησε να κρυφτεί, φορούσε τα ίδια ρούχα, το ίδιο καπέλο που φαινόταν και στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας», περιέγραψε η υπάλληλος στην ΕΡΤ.

«Πριν φύγει ήρθε μέσα με τις χειροπέδες να μας ευχαριστήσει»

Σύμφωνα με την ίδια, όταν έφτασε ο αστυνομικός της ασφάλειας, ο ηλικιωμένος ήταν έτοιμος να αποχωρήσει για να πάει για φαγητό, κάτι που σημαίνει ότι θα διέφευγε της σύλληψης για μία ακόμα φορά.

Όπως είπε η νεαρή υπάλληλος του ξενοδοχείου της αχαϊκής πρωτεύουσας, ο 89χρονος ετοιμαζόταν να φύγει για Ιταλία, καθώς «είχε δείξει σε συνάδελφο εισιτήριο για την Ανκόνα με το όνομά του και του είπε ότι είναι κουρασμένος από το ταξίδι με το λεωφορείο».

Σχετικά με τη σύλληψή του, η κ. Ναυσικά ανέφερε ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν πάνω στον ηλικιωμένο άνδρα ένα γεμάτο πιστόλι και σφαίρες, ενώ όταν τον ρώτησαν «τι έκανες το πρωί;», τούς απάντησε «με έχουν διαλύσει από τον ΕΦΚΑ».

Κλείνοντας, η κυρία Ναυσικά είπε ότι ο 89χρονος, ενώ ήταν έξω από το ξενοδοχείο, μπήκε μέσα δεμένος με τις χειροπέδες και «μας ευχαρίστησε που τον αφήσαμε να ξεκουραστεί στον καναπέ και φεύγοντας είπε "τώρα θα με δείτε στις ειδήσεις"».

