Γαλλία: Λεωφορείο έπεσε στον Σηκουάνα – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Snapshot Ένα λεωφορείο με τέσσερα άτομα έπεσε στον ποταμό Σηκουάνα κοντά στο Παρίσι, προκαλώντας μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Στο λεωφορείο επέβαιναν ο εκπαιδευόμενος οδηγός, μία συνοδός και δύο επιβάτες.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο, το οποίο επίσης έπεσε στον ποταμό.

Δύτες έψαξαν το λεωφορείο και το αυτοκίνητο, χωρίς να βρουν εγκλωβισμένα άτομα.

Η δήμαρχος της κοινότητας εξέφρασε σοκ και χαρακτήρισε το περιστατικό ως την χειρότερη μέρα της ζωής της.

Μεγάλη επιχείρηση για την διάσωση 4 ατόμων που βρίσκονταν σε ένα λεωφορείο που έπεσε στον ποταμό Σηκουάνα κοντά στο Παρίσι την Πέμπτη, πραγματοποίησαν οι γαλλικές αρχές.

Στο λεωφορείο επέβαιναν ο οδηγός, μία συνοδός και δύο επιβάτες. Ειδικευμένοι δύτες έπεσαν στο ποτάμι προκειμένου να βοηθήσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Sun ο οδηγός του λεωφορείου ήταν εκπαιδευόμενος, έκανε λάθος στο χειρισμό του οχήματος και συγκρούστηκε με παρκαρισμένο αυτοκίνητο, το οποίο επίσης έπεσε στον ποταμό. Δύτες έψαξαν το αυτοκίνητο και επιβεβαίωσαν ότι κανείς δεν είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό του.

Η δήμαρχος της κοινότητας, Λαμία Μπεσαρσά Ρεντά δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένη» από το ατύχημα. «Το λεωφορείο έφευγε από τον σταθμό όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και χτύπησε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι μόλις έζησα την χειρότερη μέρα της ζωής μου», ανέφερε η δήμαρχος.