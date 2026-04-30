«Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…» - Θρηνεί η Κρήτη τον χαμό της 12χρονης στην Μεσαρά

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απεγκλώβισε πατέρα και κόρη από το όχημα με δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες.

Βαρύ πένθος, σιωπή και ανείπωτος πόνος έχουν σκεπάσει τη Μεσαρά μετά την τραγική είδηση ότι η 12χρονη Αγλαΐα δεν κατάφερε τελικά να κερδίσει τη σκληρότερη μάχη της ζωής της, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν πολυτραυματίας, μετά από σφοδρό τροχαίο.

Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς και φίλοι στο άτυχο κορίτσι στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου στις Μοίρες όπου θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή θα γίνει στη Γαλιά, όπως αναφέρει το cretalive.gr.



Στο Γυμνάσιο Μοιρών, όπου φοιτούσε η μικρή Αγλαΐα, η είδηση του πρόωρου χαμού της σκόρπισε βαθιά οδύνη. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνήλθε εκτάκτως και εξέδωσε συλλυπητήριο ψήφισμα, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της, αποφασίζοντας, μεταξύ άλλων, να παραστεί αντιπροσωπεία στην εξόδιο ακολουθία, να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη της και να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη σχολική κοινότητα. «Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…», αναφέρουν με σπαρακτικά λόγια οι εκπαιδευτικοί της.

Και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου αποχαιρέτησε τη 12χρονη Αγλαΐα με λόγια βαθιάς θλίψης, κάνοντας λόγο για μια απώλεια που κανείς δεν μπορεί να χωρέσει με το νου. Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της, ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων της θερινής περιόδου, σε μια συμβολική κίνηση πένθους και σεβασμού.



Όπως αναφέρει:

"Με βαθιά θλίψη και ανείπωτη οδύνη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον αδόκητο χαμό της μικρής Αγλαΐας Χαραλαμπάκη.

Δεν υπάρχουν λόγια ικανά να απαλύνουν τον πόνο μιας τόσο άδικης απώλειας. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια και στους οικείους της μικρής Αγλαΐας, στους οποίους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο αυτές τις δύσκολες ώρες.

Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη της, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου ανακοινώνει την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων της θερινής περιόδου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.

Καλό ταξίδι, μικρή μας,Αγλαΐα."

Η κατάστασή του κοριτσιού χαρακτηρίστηκε, εξαρχής, κρίσιμη και μετά τη διακομιδή της από το ΚΥ Μοιρών στο Ηράκλειο, εισήχθη άμεσα στη ΜΕΘ Παίδων όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Δυστυχώς, η 12χρονη δεν τα κατέφερε και άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Πέμπτης, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Στέλιο Κτενιαδάκη.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 46χρονος πατέρας της, ο οποίος τραυματίστηκε στο ίδιο τροχαίο.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Μεσσαρά, με πατέρα και κόρη να εγκλωβίζονται στο όχημα. Για τον απεγκλωβισμό τους επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες.

Διαβάστε επίσης