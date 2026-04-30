Κρήτη: Κατέληξε η 12χρονη από το τροχαίο στη Μεσσαρά

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του 12χρονου κοριτσιού που τραυματίστηκε βαριά στο τροχαίο που έλαβε χώρα χθες το πρωί στη Μεσσαρά, στον δρόμο Σίβα- Πετροκεφαλίου, και διεκομίσθη διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ.

H 12χρονη, βρισκόταν στο όχημα που οδηγούσε ο 46χρονος πατέρας της, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Η κατάστασή του παιδιού ήταν από την αρχή πολύ δύσκολη, υπέστη ακόμα κι ανακοπή κατά τη διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, ενώ υποβλήθηκε και σε χειρουργικές επεμβάσεις. Δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή κι έτσι τα ξημερώματα της Πέμπτης άφησε την τελευταία της πνοή βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους της.

Η 12χρονη αφού απεγκλωβίστηκε από το όχημα που επέβαινε, διακομίσθηκε στο ΚΥ Μοιρών κι από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, το παιδί υπέστη διπλή ανακοπή, με τους διασώστες να προχωρούν σε προσπάθειες ανάνηψης

