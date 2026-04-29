Ηράκλειο: Διασωληνωμένη 12χρονη ύστερα από σοβαρό τροχαίο στη Μεσαρά

Στο ΠΑΓΝΗ διακομίσθηκε κι ο πατέρας του κοριτσιού, η κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζεται ως σταθερή

Μιχάλης Παπαδάκος

Ηράκλειο: Διασωληνωμένη 12χρονη ύστερα από σοβαρό τροχαίο στη Μεσαρά
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, μια 12χρονη που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Μεσσαρά.

Η σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης (29/4) στον δρόμο Σίβα - Πετροκεφάλι στη Μεσσαρά. Η νεαρή μαθήτρια παρελήφθη από το σημείο του τροχαίου, από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, και διακομίσθηκε αρχικά στο ΚΥ Μοιρών, ωστόσο, η κατάστασή της ήταν σοβαρή και κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη διακομιδής της στο ΠΑΓΝΗ, όπου το παιδί διασωληνώθηκε άμεσα κι έκτοτε νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Στο ΠΑΓΝΗ διακομίσθηκε κι ο πατέρας του κοριτσιού, η κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζεται ως σταθερή.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο όχημα τόσο το παιδί όσο και ο 46χρονος, και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους με δύο οχήματα και έξι υπαλλήλους.

11:43LIFESTYLE

