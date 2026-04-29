Κρήτη: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 12χρονη στο ΠΑΓΝΗ – Ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάστασή της

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ η 12χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/4) στη Μεσαρά.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και διακομίστηκε στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανό επεισόδιο ανακοπής.

Όπως ανέφερε στο neakriti.gr, ο αναπληρωτής διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, Στυλιανός Κτενιαδάκης, η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται πλέον ιδιαίτερα κρίσιμη,

Ο πατέρας της 12χρονης, ο οποίος τραυματίστηκε επίσης στο τροχαίο, φέρει ελαφρά τραύματα που δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του.

Το ατύχημα σημειώθηκε έπειτα από πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο Ι.Χ. οχημάτων, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες από τα οχήματα.

Η κατάσταση της 12χρονης παραμένει στο επίκεντρο της αγωνίας γιατρών και οικογένειας, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές.

