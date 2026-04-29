Ηράκλειο: Διπλή ανακοπή υπέστη η 12χρονη κατά τη διακομιδή της - Συνεχίζει να βρίσκεται σε καταστολή

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 12χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Τετάρτης σε σφοδρό τροχαίο ατύχημα στην Μεσσαρά Ηρακλείου.

Η νεαρή μαθήτρια, που εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματος που οδηγούσε ο επίσης τραυματισμένος πατέρας της, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την διακόμισε στο ΚΥ Μοιρών, ωστόσο, η κατάστασή της ήταν σοβαρή κι έπρεπε να διακομιστεί άμεσα στο ΠΕΠΑΓΝΗ.

Κατά τη διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, η 12χρονη υπέστη σε διπλή ανακοπή με τους διασώστες να την επαναφέρουν. Με το που έφτασε στο νοσοκομείο, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό έπεσε από πάνω της, την διασωλήνωσε και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στο ύψος της διασταύρωσης προς το χωριό Σίβα, στην επαρχιακή οδό Μοιρών – Ματάλων. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 6 άνδρες για τον απεγκλωβισμό των δύο τραυματιών, που επέβαιναν στο ένα όχημα.