Η Γαλλία στρέφεται στη Σουηδία για τη μετά-Rafale εποχή, το μαχητικό 6ης γενιάς

Οι Γάλλοι παρουσίασαν επίσημα τον υπερηχητικό πυραύλο αέρος-εδάφους τύπου ASMPA-R, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο μαχητικό αεροσκάφος Dassault Rafale

Snapshot Το κοινό γαλλογερμανικό σχέδιο για μαχητικό νέας γενιάς τερματίστηκε.

Η Γαλλία στρέφει πλέον την προσοχή της στη Σουηδία για το μελλοντικό πρόγραμμα αεροπορικού συστήματος μάχης (SCAF).

Η διμερής αμυντική σχέση Γαλλίας

Σουηδίας έχει ενισχυθεί και έχει περάσει σε νέα διάσταση.

Η Σουηδία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που ανταποκρίθηκε στη γαλλική πρόταση για ενισχυμένη πυρηνική αποτροπή.

Τον Απρίλιο 2024, Γαλλία και Σουηδία πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση κοινής ομάδας για θέματα πυρηνικής αποτροπής. Snapshot powered by AI

Η διμερής αμυντική σχέση μεταξύ Παρισιού και Στοκχόλμης, της πρώτης πρωτεύουσας που ανταποκρίθηκε στη γαλλική πρόταση για ενισχυμένη πυρηνική αποτροπή, έχει περάσει σε νέο επίπεδο, εξηγεί στους Les Echos ο πρέσβης της Γαλλίας στη Σουηδία.

Μετά την ταφλόπλακα που μπήκε στα σχέδια για την παραγωγή γαλλογερμανικού μαχητικού, η προσοχή της Γαλλίας στρέφεται πλέον προς τον ευρωπαϊκό Βορρά. Στην κατάταξη των πιθανότερων εταίρων για το μελλοντικό πρόγραμμα αεροπορικού συστήματος μάχης (SCAF) με γαλλικό προσανατολισμό, μετά το γαλλογερμανικό «διαζύγιο», η Στοκχόλμη βρίσκεται στην κορυφή των επιλογών του Παρισιού.

«Η συμμαχία μας περνά σε νέα διάσταση», δηλώνει στους Les Echos ο Thierry Carlier, πρέσβης της Γαλλίας στη Σουηδία και έως την άνοιξη του 2025 υπ’ αριθμόν δύο της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών της Γαλλίας (DGA).

«Η Σουηδία είναι ένας σημαντικός εταίρος στη Βόρεια Ευρώπη. Μοιραζόμαστε κοινές συνέργειες, την επιδίωξη μιας αυτόνομης αμυντικής βιομηχανίας και το ίδιο γεωστρατηγικό όραμα», τονίζει.

Η Στοκχόλμη υπήρξε η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που ανταποκρίθηκε στη γαλλική πρόταση για ενισχυμένη πυρηνική αποτροπή, η οποία στηρίζεται στην αεροπορική συνιστώσα των μαχητικών Dassault Rafale.

Στις 23 Απριλίου, η Γαλλία και η Σουηδία πραγματοποίησαν στο Παρίσι την πρώτη συνεδρίαση της κοινής ομάδας καθοδήγησης για ζητήματα πυρηνικής αποτροπής, υπό τη συμπροεδρία της γαλλικής προεδρίας και του γραφείου του Σουηδού πρωθυπουργού.

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