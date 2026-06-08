«Ναυάγησε» το γερμανo-γαλλικό πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους

 Το πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό αμυντικό πρότζεκτ μέχρι σήμερα καταρρέει λόγω διαφωνιών για τη βιομηχανική πολιτική

Δημήτρης Μάνωλης

«Ναυάγησε» το γερμανo-γαλλικό πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους

Απεικόνιση του αεροσκάφους εν πτήσει, σύμφωνα με το σχέδιο για το 2022.

ΚΟΣΜΟΣ
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Ύστερα από χρόνια προετοιμασιών, το δισεκατομμυρίων ευρώ αμυντικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη κοινού γερμανο-γαλλικού μαχητικού αεροσκάφους φαίνεται να καταρρέει.

Σύμφωνα με πηγές της γερμανικής κυβέρνησης, που μεταδίδει ο γερμανικός ιστότοπος focus, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες Dassault και Airbus δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για την από κοινού κατασκευή του αεροσκάφους. Όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, οι δύο ηγέτες «αναγνωρίζουν αυτή την πραγματικότητα».

Ο Μερτς φέρεται να συνέστησε στον Μακρόν να μην προχωρήσει περαιτέρω το σχέδιο κοινού μαχητικού. Ωστόσο, θα συνεχιστεί η συνεργασία σε επίπεδο διασύνδεσης οπλικών συστημάτων, πλατφορμών και αισθητήρων στο πλαίσιο της λεγόμενης «Combat Cloud». Έτσι, το πρόγραμμα FCAS (Future Combat Air System) δεν εγκαταλείπεται πλήρως, αλλά περιορίζεται σημαντικά.

Ξεκίνησε το 2017 με Μέρκελ και Μακρόν

Το φιλόδοξο πρόγραμμα είχε εγκαινιαστεί τον Ιούλιο του 2017 από την τότε καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ και τον Εμανουέλ Μακρόν. Ωστόσο, οι διαφορετικές αντιλήψεις των Airbus και Dassault για το τελικό αεροσκάφος είχαν προκαλέσει έντονες διαφωνίες τα τελευταία χρόνια.

Η Dassault είχε διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο και ηγετικό ρόλο στο πρόγραμμα, κάτι που η γερμανική πλευρά απέρριπτε, επιμένοντας στην αρχική συμφωνία για ισότιμη συμμετοχή. Οι διαφωνίες αυτές είχαν οδηγήσει επανειλημμένα σε καθυστερήσεις.

Συνεχής αναβολή και τελικό αδιέξοδο

Η πολιτική απόφαση για την προώθηση του προγράμματος είχε αναβληθεί πολλές φορές. Τελικά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Μερτς και Μακρόν έβαλαν οριστικό τέλος στο σχέδιο, στο οποίο συμμετέχει και η Ισπανία μέσω της εταιρείας Indra.

Για Γερμανία και Γαλλία, που συχνά εμφανίζονται ως «κινητήριος δύναμη» της Ευρώπης, η εξέλιξη αυτή συνιστά σοβαρό πολιτικό πλήγμα. Το FCAS θεωρούνταν το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα, με εκτιμώμενο κόστος άνω των 100 δισ. ευρώ και στόχο την αντικατάσταση Eurofighter και Rafale μετά το 2040.

Διαφωνίες για τις επιχειρησιακές ανάγκες

Ένα από τα βασικά εμπόδια ήταν οι διαφορετικές στρατιωτικές απαιτήσεις. Η Γαλλία ζητούσε ένα μαχητικό ικανό για χρήση από αεροπλανοφόρα και με πυρηνική αποτροπή, ενώ η Γερμανία δεν είχε τέτοιες ανάγκες. Η πρόταση για ανάπτυξη δύο διαφορετικών αεροσκαφών απορρίφθηκε από τη γαλλική πλευρά, οδηγώντας τελικά στο αδιέξοδο.

Παρά το τέλος του κεντρικού σχεδίου, η συνεργασία σε επιμέρους τεχνολογίες και συστήματα δεν αποκλείεται να συνεχιστεί.

Το FCAS σημαίνει «Future Combat Air System» (Μελλοντικό Αεροπορικό Σύστημα Μάχης) και, εάν είχε υλοποιηθεί, θα ήταν το μεγαλύτερο και πιο ακριβό ευρωπαϊκό έργο οπλισμού. Το σύστημα αερομαχίας προοριζόταν να λειτουργεί σε συνδυασμό με άοπλα και οπλισμένα drones και ως εκ τούτου σχεδιάστηκε ως κάτι περισσότερο από ένα απλό μαχητικό αεροσκάφος. Το σχέδιο ήταν να αντικαταστήσει το Eurofighter που χρησιμοποιούν οι Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και το γαλλικό Rafale από το 2040 και μετά. Το συνολικό κόστος εκτιμήθηκε σε περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: Focus

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