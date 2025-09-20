Η Γερμανία εξετάζει την αποχώρηση της Γαλλίας από το μαχητικό FCAS

Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει τη Γαλλία από το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών, το οποίο υποτίθεται ότι θα προβαλλόταν ως παράδειγμα συνεργασίας ευρωπαϊκής άμυνας.

Σε μια ένδειξη του αυξανόμενου ρήγματος σχετικά με το μελλοντικό αεροπορικό σύστημα μάχης FCAS, το Βερολίνο ζυγίζει τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με εναλλακτικούς εταίρους όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Σουηδία. Μια διαφωνία σχετικά με τον τρόπο προόδου της δεύτερης φάσης του έργου έχει θέσει εν αμφιβόλω το μέλλον του.

Η Γερμανία και η Ισπανία, ο τρίτος εταίρος στο FCAS, θα μπορούσαν επίσης να προχωρήσουν το πρόγραμμα μόνες τους χωρίς τη Γαλλία, σύμφωνα με τρία άτομα που ενημερώθηκαν για την κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times.

«Καλύτερα ένα τέλος με φρίκη παρά μια φρίκη χωρίς τέλος», δήλωσε ένα από τα άτομα. «Θα υπάρξει μαχητικό αεροσκάφος είτε με τη Γαλλία είτε χωρίς αυτήν».

Ένα άλλο άτομο που ενημερώθηκε για τις συζητήσεις είπε ότι ήταν «φυσιολογικό» για το Βερολίνο να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις, δεδομένης της αβεβαιότητας για το έργο, μετά την πρόθεση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς να ορίσουν το τέλος του χρόνου ως καταληκτική ημερομηνία για την επίλυση της κρίσης.

Το FCAS, σύμφωνα με το άτομο, παραμένει η προτιμώμενη επιλογή, αλλά εξαρτάται από το Παρίσι να καταφέρει να πείσει την Dassault Aviation, τη γαλλική βιομηχανία που έχει ηγετικό ρόλο στο έργο, να σεβαστεί τη συμφωνία του αρχικού σχεδίου.

Μιλώντας την Πέμπτη μετά τη συνάντησή του με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ο Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία συζητά με τη γαλλική κυβέρνηση και θέλει λύση το συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν όπως είναι τώρα».

Η κατάρρευση του FCAS θα ήταν ένα σοβαρό πλήγμα στις φιλοδοξίες της Ευρώπης, την ώρα που οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να ενισχύσουν τις στρατιωτικές τους ικανότητες για να αντιμετωπίσουν την απειλή από τη Ρωσία.

Τα εναλλακτικά σχέδια της Γερμανίας αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από το Politico.

Το FCAS, το οποίο ξεκίνησε το 2017 από το Βερολίνο και το Παρίσι και αργότερα εντάχθηκε και η Μαδρίτη, έχει κυριαρχηθεί από εντάσεις μεταξύ των βιομηχανικών εταίρων, κυρίως μεταξύ της Airbus, η οποία εκπροσωπεί τη Γερμανία, και της γαλλικής Dassault. Η Ινδρά Σιστέμας της Ισπανίας είναι επίσης εταίρος.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ως ένα μαχητικό αεροσκάφος που θα συνεργάζεται αδιάλειπτα με drones, επόμενης γενιάς όπλα και προηγμένα συστήματα επικοινωνίας.

Η Dassault, η οποία ανέπτυξε το επιτυχημένο μαχητικό Rafale της Γαλλίας και έχει τον ηγετικό ρόλο στο στοιχείο του μαχητικού αεροσκάφους, έχει δηλώσει ότι θέλει να αλλάξει τους όρους που αφορούν στον τρόπο λήψης αποφάσεων για το έργο, κυρίως την αρχή «μία χώρα, μία ψήφος», υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη ελευθερία στον χειρισμό της δεύτερης φάσης. Η Airbus, ωστόσο, υποστηρίζει ότι όλοι οι εταίροι συμφώνησαν στην τρέχουσα δομή.

Η Airbus δήλωσε ότι παραμένει «δεσμευμένη στην επιτυχία του προγράμματος FCAS και σε όλες τις συμφωνίες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα μεταξύ των εταίρων του προγράμματος». Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας και η Dassault αρνήθηκαν να κάνουν σχόλιο, ενώ το Ελυζέ και το γαλλικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Οι αξιωματούχοι της γερμανικής και της γαλλικής άμυνας συζήτησαν πώς να λύσουν τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις τον Αύγουστο, όταν οι Μερτς και Μακρόν πραγματοποίησαν σύνοδο κορυφής στην Τουλόν. Εκείνη την περίοδο, ένας Γάλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι το Παρίσι παραμένει δεσμευμένο στο να προχωρήσει με το FCAS και πιστεύει ότι μπορούν να βρεθούν συμβιβασμοί.

Η απόφαση της Γερμανίας να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις έρχεται εν μέσω πολιτικής αναταραχής στη Γαλλία. Την περασμένη εβδομάδα, ο Μακρόν διόρισε τον επί πολλά έτη σύμμαχό του, Σεμπαστιάν Λεκορνού, ως τον τρίτο πρωθυπουργό του μέσα σε ένα χρόνο. Ο Λεκορνού, ο οποίος ήταν υπουργός Άμυνας, αναμένεται να συνεχίσει να παίζει κρίσιμο ρόλο στις συνομιλίες για το πρόγραμμα FCAS.

Η αναζήτηση νέων εταίρων, ωστόσο, δεν θα είναι εύκολη. Το Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω της BAE Systems, συνεργάζεται ήδη με την Ιταλία και την Ιαπωνία στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Μαχητικών Αεροσκαφών (GCAP) για την κατασκευή ενός μαχητικού αεροσκάφους επόμενης γενιάς. Αν το FCAS καταρρεύσει, η Γερμανία θα μπορούσε να πιέσει για να ενταχθεί στο GCAP, αν και οι βιομηχανικοί ειδικοί έχουν δηλώσει ότι μια πλήρης συνεργασία είναι απίθανη, δεδομένου του πόσο προχωρημένο είναι το πρόγραμμα.

Ένα άλλο σχέδιο για τη Γερμανία, αν αποχωρήσει η Γαλλία, θα ήταν να συνεργαστεί με τη Σουηδία, η οποία θα μπορούσε να συνεισφέρει στο FCAS μέσω της Saab, που κατασκευάζει το μαχητικό Gripen.

Το Βερολίνο θα μπορούσε επίσης να επιλέξει να προχωρήσει μόνο του με τη Μαδρίτη, τον εταίρο του στο πρόγραμμα Eurofighter, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία.