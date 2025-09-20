Η Γερμανία εξετάζει την αποχώρηση της Γαλλίας από το μαχητικό FCAS

Η κρίση σχετικά με το οπλικό πρόγραμμα που είναι ζωτικής σημασίας για τις ευρωπαϊκές αμυντικές φιλοδοξίες βαθαίνει, καθώς το Βερολίνο εξετάζει εναλλακτικούς εταίρους

Newsbomb

Η Γερμανία εξετάζει την αποχώρηση της Γαλλίας από το μαχητικό FCAS
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει τη Γαλλία από το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών, το οποίο υποτίθεται ότι θα προβαλλόταν ως παράδειγμα συνεργασίας ευρωπαϊκής άμυνας.

Σε μια ένδειξη του αυξανόμενου ρήγματος σχετικά με το μελλοντικό αεροπορικό σύστημα μάχης FCAS, το Βερολίνο ζυγίζει τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με εναλλακτικούς εταίρους όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Σουηδία. Μια διαφωνία σχετικά με τον τρόπο προόδου της δεύτερης φάσης του έργου έχει θέσει εν αμφιβόλω το μέλλον του.

Η Γερμανία και η Ισπανία, ο τρίτος εταίρος στο FCAS, θα μπορούσαν επίσης να προχωρήσουν το πρόγραμμα μόνες τους χωρίς τη Γαλλία, σύμφωνα με τρία άτομα που ενημερώθηκαν για την κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times.

«Καλύτερα ένα τέλος με φρίκη παρά μια φρίκη χωρίς τέλος», δήλωσε ένα από τα άτομα. «Θα υπάρξει μαχητικό αεροσκάφος είτε με τη Γαλλία είτε χωρίς αυτήν».

Ένα άλλο άτομο που ενημερώθηκε για τις συζητήσεις είπε ότι ήταν «φυσιολογικό» για το Βερολίνο να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις, δεδομένης της αβεβαιότητας για το έργο, μετά την πρόθεση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς να ορίσουν το τέλος του χρόνου ως καταληκτική ημερομηνία για την επίλυση της κρίσης.

Το FCAS, σύμφωνα με το άτομο, παραμένει η προτιμώμενη επιλογή, αλλά εξαρτάται από το Παρίσι να καταφέρει να πείσει την Dassault Aviation, τη γαλλική βιομηχανία που έχει ηγετικό ρόλο στο έργο, να σεβαστεί τη συμφωνία του αρχικού σχεδίου.

Μιλώντας την Πέμπτη μετά τη συνάντησή του με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ο Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία συζητά με τη γαλλική κυβέρνηση και θέλει λύση το συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν όπως είναι τώρα».

Η κατάρρευση του FCAS θα ήταν ένα σοβαρό πλήγμα στις φιλοδοξίες της Ευρώπης, την ώρα που οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να ενισχύσουν τις στρατιωτικές τους ικανότητες για να αντιμετωπίσουν την απειλή από τη Ρωσία.

Τα εναλλακτικά σχέδια της Γερμανίας αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από το Politico.

Το FCAS, το οποίο ξεκίνησε το 2017 από το Βερολίνο και το Παρίσι και αργότερα εντάχθηκε και η Μαδρίτη, έχει κυριαρχηθεί από εντάσεις μεταξύ των βιομηχανικών εταίρων, κυρίως μεταξύ της Airbus, η οποία εκπροσωπεί τη Γερμανία, και της γαλλικής Dassault. Η Ινδρά Σιστέμας της Ισπανίας είναι επίσης εταίρος.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ως ένα μαχητικό αεροσκάφος που θα συνεργάζεται αδιάλειπτα με drones, επόμενης γενιάς όπλα και προηγμένα συστήματα επικοινωνίας.

Η Dassault, η οποία ανέπτυξε το επιτυχημένο μαχητικό Rafale της Γαλλίας και έχει τον ηγετικό ρόλο στο στοιχείο του μαχητικού αεροσκάφους, έχει δηλώσει ότι θέλει να αλλάξει τους όρους που αφορούν στον τρόπο λήψης αποφάσεων για το έργο, κυρίως την αρχή «μία χώρα, μία ψήφος», υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη ελευθερία στον χειρισμό της δεύτερης φάσης. Η Airbus, ωστόσο, υποστηρίζει ότι όλοι οι εταίροι συμφώνησαν στην τρέχουσα δομή.

Η Airbus δήλωσε ότι παραμένει «δεσμευμένη στην επιτυχία του προγράμματος FCAS και σε όλες τις συμφωνίες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα μεταξύ των εταίρων του προγράμματος». Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας και η Dassault αρνήθηκαν να κάνουν σχόλιο, ενώ το Ελυζέ και το γαλλικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Οι αξιωματούχοι της γερμανικής και της γαλλικής άμυνας συζήτησαν πώς να λύσουν τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις τον Αύγουστο, όταν οι Μερτς και Μακρόν πραγματοποίησαν σύνοδο κορυφής στην Τουλόν. Εκείνη την περίοδο, ένας Γάλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι το Παρίσι παραμένει δεσμευμένο στο να προχωρήσει με το FCAS και πιστεύει ότι μπορούν να βρεθούν συμβιβασμοί.

Η απόφαση της Γερμανίας να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις έρχεται εν μέσω πολιτικής αναταραχής στη Γαλλία. Την περασμένη εβδομάδα, ο Μακρόν διόρισε τον επί πολλά έτη σύμμαχό του, Σεμπαστιάν Λεκορνού, ως τον τρίτο πρωθυπουργό του μέσα σε ένα χρόνο. Ο Λεκορνού, ο οποίος ήταν υπουργός Άμυνας, αναμένεται να συνεχίσει να παίζει κρίσιμο ρόλο στις συνομιλίες για το πρόγραμμα FCAS.

Η αναζήτηση νέων εταίρων, ωστόσο, δεν θα είναι εύκολη. Το Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω της BAE Systems, συνεργάζεται ήδη με την Ιταλία και την Ιαπωνία στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Μαχητικών Αεροσκαφών (GCAP) για την κατασκευή ενός μαχητικού αεροσκάφους επόμενης γενιάς. Αν το FCAS καταρρεύσει, η Γερμανία θα μπορούσε να πιέσει για να ενταχθεί στο GCAP, αν και οι βιομηχανικοί ειδικοί έχουν δηλώσει ότι μια πλήρης συνεργασία είναι απίθανη, δεδομένου του πόσο προχωρημένο είναι το πρόγραμμα.

Ένα άλλο σχέδιο για τη Γερμανία, αν αποχωρήσει η Γαλλία, θα ήταν να συνεργαστεί με τη Σουηδία, η οποία θα μπορούσε να συνεισφέρει στο FCAS μέσω της Saab, που κατασκευάζει το μαχητικό Gripen.

Το Βερολίνο θα μπορούσε επίσης να επιλέξει να προχωρήσει μόνο του με τη Μαδρίτη, τον εταίρο του στο πρόγραμμα Eurofighter, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: «Χαστούκι» για ΠΑΟΚ, χαμόγελα για Άρη και Βόλο

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία εξετάζει την αποχώρηση της Γαλλίας από το μαχητικό FCAS

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Καβάλα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ΙΧ - Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

22:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0: Πρώτη γκέλα για τους Θεσσαλονικείς στο πρωτάθλημα

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το ενοχλημένο βλέμμα προς τον πρίγκιπα Άντριου που έγινε viral - Βίντεο

22:15LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Σε ψαροταβέρνα στην Χαλκίδα με τον Μάκη Παντζόπουλο - Εικόνες

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 14χρονου

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Συνελήφθη οπλισμένος άνδρας που προσποιούνταν τον αστυνομικό στο στάδιο που θα γίνει η κηδεία του

21:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος – Asteras Aktor 2-1: Καλύτεροι και νικητές οι Θεσσαλοί

21:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Πήρε το ντέρμπι η Γιουνάιτεντ, 2-1 την Τσέλσι

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι Βρυξέλλες ζητούν από τις αεροπορικές να ακυρώσουν το 50% των πτήσεων που αναχωρούν την Κυριακή

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: «Σκότωσα την αδελφή μου, ελάτε να με πάρετε», ομολόγησε ο 50χρονος

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Ειρήνη: Βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση δέντρου στην πλατεία - Δύο οι τραυματίες

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Ετοιμάζουν την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο;

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Αλεξάντερ Στουμπ: Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία απαιτούν ετοιμότητα για πόλεμο με τη Ρωσία

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο στρατηγός Shirreff προβλέπει ένα τρομακτικό μέλλον: Πώς η Δύση θα φτάσει στον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Παλαιστίνιος μαχαίρωσε ομοεθνή του και εξαφανίστηκε με πατίνι

20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Δεν πρόλαβε ο Πελίστρι, έμεινε εκτός ντέρμπι

20:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Στο ντέρμπι χωρίς Ροντινέι, Μαρτίνς και Γιάρεμτσουκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η περίοδος του «ζακέτα να πάρεις» - Τι περιμένουμε στο τέλος του μήνα

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

19:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το ενοχλημένο βλέμμα προς τον πρίγκιπα Άντριου που έγινε viral - Βίντεο

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: «Σκότωσα την αδελφή μου, ελάτε να με πάρετε», ομολόγησε ο 50χρονος

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα τέσσερις φορές

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο στρατηγός Shirreff προβλέπει ένα τρομακτικό μέλλον: Πώς η Δύση θα φτάσει στον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Η μάχη του Blue Star Naxos με τα κύματα εν μέσω απαγορευτικού - Μοναδικό βίντεο

22:15LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Σε ψαροταβέρνα στην Χαλκίδα με τον Μάκη Παντζόπουλο - Εικόνες

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Τουρίστες άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ για λογαριασμό 750 ευρώ - «Αυτό δεν έχει ξαναγίνει», λέει συγκινημένος σερβιτόρος του καταστήματος

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 14χρονου

18:07LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάντε καμιά βουτιά κι αφήστε τις μ@λ@κίες» - Το νέο μήνυμα από την παραλία

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Ειρήνη: Βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση δέντρου στην πλατεία - Δύο οι τραυματίες

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο αληθινός… Ταρζάν: Η συγκλονιστική ιστορία του Γερμανού που ζει στη ζούγκλα για να σώσει τους σπανιότερους ελέφαντες

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Lockheed και Boeing είναι πολύ κοντά σε συμφωνία: 250 αεροσκάφη και F-16 στη λίστα αγορών

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Τα κρυφά μηνύματα πίσω από τις εμφανίσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ