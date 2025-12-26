Σεφ έσωσε τη ζωή 78χρονου όταν δεν εμφανίστηκε για το καθημερινό του φαγητό
Ένας 78χρονος σταμάτησε να εμφανίζεται για τα καθημερινά του γεύματα και ένας σεφ κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά
Για 10 ολόκληρα χρόνια, ο Τσάρλι Χικς είχε την ίδια συνήθεια. Κάθε μέρα, μεσημέρι και βράδυ, καθόταν στο ίδιο τραπέζι στο εστιατόριο Shrimp Basket στην Πενσακόλα της Φλόριντα και παρήγγελνε το ίδιο πιάτο.
Ένα μπολ gumbo, με λίγο ρύζι και χωρίς κράκερ. Οι εργαζόμενοι τον ήξεραν με το μικρό του όνομα. Ήταν κομμάτι της καθημερινότητάς τους.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
