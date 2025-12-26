Αχαΐα: Στο νοσοκομείο 14χρονος και 16χρονος από κατανάλωση αλκοόλ - Χειροπέδες στους γονείς τους

«Ξινό» φαίνεται να βγήκε το χριστουγεννιάτικο γλέντι για δύο οικογένειες στη δυτική Αχαΐα.

Ένας 16χρονος και ένας 14χρονος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης το βράδυ των Χριστουγέννων και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (26/12), ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Συγκεκριμένα, χθες το βράδυ, συνελήφθη στη Δυτική Αχαΐα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι ο 16χρονος γιος της μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, σε κατάσταση μέθης, ενώ στη συνέχεια ο ανήλικος διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας».

Ανάλογη περίπτωση και σήμερα τα ξημερώματα, όπου συνελήφθη στη Δυτική Αχαΐα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι ο 14χρονος γιος του βρισκόμενος σε οικισμό στη Δυτική Αχαΐα προέβη σε κατανάλωση αλκοόλ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, σε κατάσταση μέθης. Ο ανήλικος διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων.

