Τροχαίο δυστύχημα στην Αχαΐα: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στη δυτική Αχαΐα, με ένα άτομο να χάνει τη ζωή του και δύο άτομα να τραυματίζονται σοβαρά.

Η τραγωδία σημειώθηκε όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης του Λάππα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του patrisnews.com, ένα από τα πέντε άτομα που τραυματίστηκαν υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ακόμη δύο δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά πέντε άτομα.

Βαριά τραυματισμένοι είναι ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου καθώς και ο συνοδηγός του. Και οι δύο διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Άλλο ένα άτομο φέρει ελαφρύτερα τραύματα.

Επέμβαση της ΟΠΚΕ

Στο σημείο του τροχαίου επικράτησαν σκηνές χάους. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης σημειώθηκαν μικροεπεισόδια, καθώς συγγενείς των τραυματιών, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, επιτέθηκαν σε πυροσβέστες και αστυνομικούς, προκαλώντας μικροφθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Για την εκτόνωση της κατάστασης κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση της ΟΠΚΕ.

Η κυκλοφορία στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου διεκόπη προσωρινά, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος που βύθισε στο πένθος την περιοχή ανήμερα των Χριστουγέννων.

