Τροχαίο δυστύχημα στο Χαλάνδρι: Νεκρός ο διανομέας που συγκρούστηκε με ΙΧ

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα των Χριστουγέννων στο Χαλάνδρι, όταν ένας διανομέας συγκρούστηκε με ΙΧ στον παράδρομο της Αττικής Οδού και Παρνασσού.

Ο οδηγός της μηχανής οδηγήθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου και διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό ο θάνατός του.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και του έγινε αιμοληψία προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Αγ. Παρασκευής.

