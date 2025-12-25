Τροχαίο δυστύχημα στο Χαλάνδρι: Νεκρός ο διανομέας που συγκρούστηκε με ΙΧ
Ο άτυχος οδηγός μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα των Χριστουγέννων στο Χαλάνδρι, όταν ένας διανομέας συγκρούστηκε με ΙΧ στον παράδρομο της Αττικής Οδού και Παρνασσού.
Ο οδηγός της μηχανής οδηγήθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου και διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό ο θάνατός του.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και του έγινε αιμοληψία προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.
Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Αγ. Παρασκευής.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
22:16 ∙ ΥΓΕΙΑ