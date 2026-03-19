Euroleague: Κόντρα στη Μπασκόνια στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός - Το πρόγραμμα της αγωνιστικής

Η δράση στη Euroleague συνεχίζεται κανονικά μετά την ολοκλήρωση των εξ αναβολής αναμετρήσεων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην 32η αγωνιστική.

Επιμέλεια - Γιώργος Κυριακόπουλος

Eurokinissi
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός, λίγες ημέρες μετά τη νίκη του απέναντι στη Φενερμπαχτσέ 107-84, επιστρέφει στο ΣΕΦ όπου θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:15 και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές αναμετρήσεις. Η Βαλένθια θα κοντραριστεί με την Μπαρτσελόνα στις 19:00, ενώ στις 19:30 η Αναντολού Εφές θα αντιμετωπίσει τη Μονακό. Λίγο αργότερα, στις 21:05, η Χάποελ Τελ Αβίβ θα παίξει απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με δύο ακόμη παιχνίδια, καθώς η Μπάγερν Μονάχου θα υποδεχθεί την Ντουμπάι στις 21:30, ενώ στις 21:45 η Παρί θα αναμετρηθεί με την Παρτιζάν.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 19 Μαρτίου

19:00 Βαλένθια – Μπαρτσελόνα Novasports 4
19:30 Αναντολού Εφές – Μονακό Novasports Start
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Novasports 6
21:15 Ολυμπιακός – Μπασκόνια Novasports Prime
21:30 Μπάγερν – Ντουμπάι Novasports 3
21:45 Παρί – Παρτίζαν Novasports 5

Παρασκευή 20 Μαρτίου

19:45 Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
20:00 Ζάλγκιρις – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports 4
21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας Novasports Prime
21:45 Βιλερμπάν – Μακάμπι Novasports 5

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
