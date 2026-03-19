Μετωπική Αντετοκούνμπο - Μπακς: Τα «ελάφια» τον βγάζουν off, «εγώ θα παίξω» λέει ο Greek Freak

Ρήξη στις σχέσεις του Έλληνα σούπερσταρ Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μιλγουόκι Μπακς καθώς όπως φαίνεται διαφωνούν κάθετα αναφορικά με τη διαχείριση του νεότερου τραυματισμού που αποκόμισε ο Greek Freak.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Shams Charania οι Μπακς ζήτησαν από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς το Μιλγουόκι δεν έχει ελπίδες για είσοδο στα play offs, κάτι με το οποίο ο Greek Freak δεν συμφωνεί.

The Milwaukee Bucks want Giannis Antetokounmpo to shut down for the remainder of the season after his latest injury and the team's playoff chances dwindled, but Antetokounmpo has refused the team's requests and wants to play again, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 18, 2026

Οι Μπακς μετρούν ρεκόρ 28-40 και βρίσκονται στην 11η θέση της Ανατολής, έχουν επτά νίκες λιγότερες από τους 10ους Χόρνετς και εννέα νίκες λιγότερες από τους ένατους Σίξερς και τους όγδοους Χοκς, ενώ απομένουν ακόμη 14 ματς για τα Ελάφια την φετινή σεζόν.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ έχουν ήδη γίνει πολλά μίτινγκ αναφορικά με την κατάσταση του Greek Freak μετά την υπερέκταση που υπέστη ο Έλληνας σταρ στο γόνατο, με το αν πρέπει να επιστρέψει στη δράση ή όχι να αποτελεί τον βασικό λόγω διαφωνιών.

Με γνώμονα το όπως φαίνεται επικείμενο διαζύγιο μεταξύ των Μπακς και του Γιάννη στη φετινή off season τα «ελάφια» προσπαθούν να διαφυλάξουν το πολυτιμότερό τους asset προκειμένου να αξιώσουν τα υψηλότερα δυνατά ανταλλάγματα.

