Μετωπική Αντετοκούνμπο - Μπακς: Τα «ελάφια» τον βγάζουν off, «εγώ θα παίξω» λέει ο Greek Freak

Οι Μπακς θέλουν ο Γιάννης να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν, γεγονός που βρίσκει κάθετα αντίθετο τον Greek Freak

Δημήτρης Δρίζος

Ρήξη στις σχέσεις του Έλληνα σούπερσταρ Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μιλγουόκι Μπακς καθώς όπως φαίνεται διαφωνούν κάθετα αναφορικά με τη διαχείριση του νεότερου τραυματισμού που αποκόμισε ο Greek Freak.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Shams Charania οι Μπακς ζήτησαν από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς το Μιλγουόκι δεν έχει ελπίδες για είσοδο στα play offs, κάτι με το οποίο ο Greek Freak δεν συμφωνεί.

Οι Μπακς μετρούν ρεκόρ 28-40 και βρίσκονται στην 11η θέση της Ανατολής, έχουν επτά νίκες λιγότερες από τους 10ους Χόρνετς και εννέα νίκες λιγότερες από τους ένατους Σίξερς και τους όγδοους Χοκς, ενώ απομένουν ακόμη 14 ματς για τα Ελάφια την φετινή σεζόν.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ έχουν ήδη γίνει πολλά μίτινγκ αναφορικά με την κατάσταση του Greek Freak μετά την υπερέκταση που υπέστη ο Έλληνας σταρ στο γόνατο, με το αν πρέπει να επιστρέψει στη δράση ή όχι να αποτελεί τον βασικό λόγω διαφωνιών.

Με γνώμονα το όπως φαίνεται επικείμενο διαζύγιο μεταξύ των Μπακς και του Γιάννη στη φετινή off season τα «ελάφια» προσπαθούν να διαφυλάξουν το πολυτιμότερό τους asset προκειμένου να αξιώσουν τα υψηλότερα δυνατά ανταλλάγματα.

Novibet
