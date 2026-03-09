Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δύσκολο βράδυ για τους Μπακς, δίχως τον «Greek Freak»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε εκτός κι οι Μπακς γνώρισαν τη συντριβή (130-91) από τους Μάτζικ, κάτι που δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό τον στόχο να βρεθούν στα play-in της Ανατολής - Όλα τα αποτελέσματα στο NBA.

Μπόμπι Πόρτις Μπακς
AP Photo/Aaron Gash
ΜΠΑΣΚΕΤ
Στο Μιλγουόκι αποφάσισαν να δώσουν «ανάσες» στον «Greek Freak», ο οποίος δεν αγωνίστηκε σε «back-to-back» αγώνα, κάτι που εκμεταλλεύτηκε το Ορλάντο.

Οι Μάτζικ πήραν εύκολα τη νίκη, έχοντας κορυφαίο τον Πάολο Μπανκέρο, ο οποίος σημείωσε 33 πόντους. Οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και δεν βρέθηκαν ποτέ πίσω στο σκορ. Στο ημίχρονο προηγήθηκαν 67-55, ενώ στις αρχές της τέταρτης περιόδου ένα σερί 12-0 ανέβασε τη διαφορά στους 26 πόντους, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά την υπόθεση νίκη.

Για τους Μπακς, ο Μπόμπι Πόρτις ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ. Το Μιλγουόκι προερχόταν από νίκη απέναντι στους Τζαζ, ωστόσο αυτή ήταν η πέμπτη ήττα του στα έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια.

Η απουσία του Αντετοκούνμπο ήταν ιδιαίτερα αισθητή. Ο 31χρονος σούπερ σταρ έχει επιστρέψει πρόσφατα στη δράση μετά από απουσία 15 αγώνων λόγω τραυματισμού στη γάμπα και από τότε έχει συμμετάσχει μόλις σε τρεις αναμετρήσεις. Συνολικά τη φετινή σεζόν έχει χάσει 30 παιχνίδια, τα περισσότερα που έχει απουσιάσει σε μία χρονιά στην καριέρα του στο NBA.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντική απουσία για το Μιλγουόκι ήταν και εκείνη του Κέβιν Πόρτερ Τζ., ο οποίος έμεινε εκτός για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι λόγω προβλήματος στο γόνατο. Από την πλευρά του, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 9 λεπτά και σημείωσε 4 πόντους.

Με 19 αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, οι Μπακς βρίσκονται πλέον στην 11η θέση της Ανατολής, 4,5 παιχνίδια πίσω από τη δεκάδα που οδηγεί στο play-in, γεγονός που κάνει τη συνέχεια ιδιαίτερα απαιτητική.

Στο Λος Άντζελες, ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Λέικερς, καθώς σημειώνοντας 35 πόντους οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 110-97 απέναντι στους Νικς. Οι «λιμνάνθρωποι» αγωνίστηκαν χωρίς τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού στον αριστερό αγκώνα και ενοχλήσεων στο πόδι. Ο Σλοβένος «σταρ» έκανε τη διαφορά στην τρίτη περίοδο, όταν πέτυχε 14 πόντους και βοήθησε τους Λέικερς να ξεφύγουν στο σκορ, μετατρέποντας το 68-61 σε 88-69.

Στο Σαν Αντόνιο, οι Σπερς πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησαν με 145-120 των Ρόκετς, έχοντας τέσσερις παίκτες με τουλάχιστον 20 πόντους. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα με 29.

Οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο του αγώνα στη δεύτερη περίοδο και «καθάρισαν» ουσιαστικά το παιχνίδι στην τρίτη, όταν ένα τρίποντο του Καστλ ανέβασε τη διαφορά στους 27 πόντους. Οι Σπερς σούταραν με ποσοστό 58% εντός παιδιάς και είχαν 21/40 τρίποντα, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή τους πορεία με τέσσερις διαδοχικές νίκες και 15 στις τελευταίες 16 αναμετρήσεις.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

  • Κλίβελαντ - Βοστώνη 98-109
  • Λ.Α. Λέικερς - Νέα Υόρκη 110-97
  • Μαϊάμι - Ντιτρόιτ 121-110
  • Τορόντο - Ντάλας 122-92
  • Νέα Ορλεάνη - Ουάσινγκτον 138-118
  • Μιλγουόκι - Ορλάντο 91-130
  • Σαν Αντόνμιο - Χιούστον 145-120
  • Πόρτλαντ - Ιντιάνα 131-111
  • Σακραμέντο - Σικάγο 126-110
  • Φίνιξ - Σαρλοτ 111-99

Οι βαθμολογίες

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Βοστώνη 43-21
  2. Νέα Υόρκη 41-24
  3. Τορόντο 36-27
  4. Φιλαδέλφεια 34-29
  5. Μπρούκλιν 16-47

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 45-18
  2. Κλίβελαντ 39-25
  3. Μιλγουόκι 27-36
  4. Σικάγο 26-38
  5. Ιντιάνα 15-49

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ορλάντο 35-28
  2. Μαϊάμι 36-29
  3. Ατλάντα 33-31
  4. Σάρλοτ 32-33
  5. Ουάσινγκτον 16-47

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 50-15
  2. Μινεσότα 40-24
  3. Ντένβερ 39-25
  4. Πόρτλαντ 31-34
  5. Γιούτα 19-45

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 39-25
  2. Φοίνιξ 37-27
  3. Γκόλντεν Στέιτ 32-31
  4. Λ.Α. Κλίπερς 31-32
  5. Σακραμέντο 15-50

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 47-17
  2. Χιούστον 39-24
  3. Μέμφις 23-39
  4. Ντάλας 21-43
  5. Νέα Ορλεάνη 21-45

