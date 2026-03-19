NBA: Χωρίς... φρένα οι Χοκς - Συνεχίζεται το «Luka Magic» για Λέικερς - Τα αποτελέσματα

Με αυτό το αποτέλεσμα έφτασαν τις 11 συνεχόμενες επιτυχίες, ισοφαρίζοντας ένα από τα κορυφαία σερί της φετινής σεζόν στο ΝΒΑ. Σε πολύ καλή κατάσταση βρέθηκαν οι ΜακΚόλουμ και Αλεξάντερ-Γουόκερ, που σημείωσαν 24 και 22 πόντους αντίστοιχα, ενώ σημαντική ήταν και η προσφορά του Ντάνιελς με 19.

Καθοριστικός αποδείχθηκε και ο Τζόνσον, που άγγιξε το triple-double με 17 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Η Ατλάντα έφτασε έτσι το Μαϊάμι στη βαθμολογία και βρίσκεται πλέον μισή νίκη μακριά από την πρώτη εξάδα της Ανατολής.

Το Ντάλας, από την άλλη, συνέχισε το αρνητικό του σερί εντός έδρας, γνωρίζοντας τη δέκατη διαδοχική ήττα. Ο Γκάφορντ ξεχώρισε με 24 πόντους και υψηλή ευστοχία, ενώ οι Ουάσινγκτον και Φλαγκ πρόσθεσαν 23 και 17 πόντους αντίστοιχα, χωρίς όμως να καταφέρουν να αλλάξουν την εικόνα του αγώνα.

Την ίδια ώρα, οι Λος Άντζελες Λέικερς επιβεβαίωσαν την ανοδική τους πορεία, επικρατώντας ξανά των Χιούστον Ρόκετς με 124-116 και φτάνοντας τις επτά συνεχόμενες νίκες. Ο Ντόντσιτς βρέθηκε κοντά σε triple-double με 40 πόντους, 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν εξαιρετικά εύστοχος, σημειώνοντας 30 πόντους. Το παιχνίδι κρίθηκε στην τελευταία περίοδο, όπου οι δύο σταρ οδήγησαν την ομάδα τους με καθοριστικούς πόντους. Σημαντική ήταν και η συμβολή των Έιτον και Ριβς, με τους Λέικερς να έχουν πολύ υψηλά ποσοστά ευστοχίας.

Για το Χιούστον, ο Σενγκούν ξεχώρισε με 27 πόντους και 10 ασίστ, ενώ ο Τόμπσον πρόσθεσε 26 πόντους και 11 ριμπάουντ, με την ομάδα να υποχωρεί στη βαθμολογία της Δύσης, μένοντας πίσω στη μάχη της τετράδας.

Στη Βοστώνη, οι Σέλτικς δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και πήραν τη νίκη με 120-99, διευρύνοντας το σερί τους. Ο Μπράουν με 32 πόντους ξεχώρισε, ανεβαίνοντας παράλληλα στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της ομάδας, ενώ ο Τέιτουμ πρόσθεσε 24 πόντους και 10 ριμπάουντ. Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Πρίτσαρντ με 19 πόντους.

Οι Ουόριορς συνεχίζουν να προβληματίζουν με την αγωνιστική τους εικόνα, καθώς μετρούν πολλές ήττες το τελευταίο διάστημα. Οι Σπένσερ και Πέιτον σημείωσαν από 14 πόντους, ωστόσο η απουσία του Κάρι εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικά την απόδοση της ομάδας.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Μπόστον Σέλτικς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 120-99

Μπρούκλιν Νετς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 92-121

Ιντιάνα Πέισερς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 119-127

Σικάγο Μπουλς - Τορόντο Ράπτορς 109-139

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Γιούτα Τζαζ 147-111

Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Λος Άντζελες Κλίπερς 124-109

Ντάλας Μάβερικς - Ατλάντα Χοκς 120-135

Μέμφις Γκρίζλις - Ντένβερ Νάγκετς 125-118

Χιούστον Ρόκετς - Λος Άντζελες Λέικερς 116-124

Διαβάστε επίσης