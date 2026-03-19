NBA: Χωρίς... φρένα οι Χοκς - Συνεχίζεται το «Luka Magic» για Λέικερς - Τα αποτελέσματα

Οι Ατλάντα Χοκς διατηρούν την εξαιρετική τους εικόνα, περνώντας με πειστικό τρόπο από το Ντάλας μετά τη νίκη τους επί των Μάβερικς με 135-120.

Επιμέλεια - Γιώργος Κυριακόπουλος

AP Photo/Tony Gutierrez
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με αυτό το αποτέλεσμα έφτασαν τις 11 συνεχόμενες επιτυχίες, ισοφαρίζοντας ένα από τα κορυφαία σερί της φετινής σεζόν στο ΝΒΑ. Σε πολύ καλή κατάσταση βρέθηκαν οι ΜακΚόλουμ και Αλεξάντερ-Γουόκερ, που σημείωσαν 24 και 22 πόντους αντίστοιχα, ενώ σημαντική ήταν και η προσφορά του Ντάνιελς με 19.

Καθοριστικός αποδείχθηκε και ο Τζόνσον, που άγγιξε το triple-double με 17 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Η Ατλάντα έφτασε έτσι το Μαϊάμι στη βαθμολογία και βρίσκεται πλέον μισή νίκη μακριά από την πρώτη εξάδα της Ανατολής.

Το Ντάλας, από την άλλη, συνέχισε το αρνητικό του σερί εντός έδρας, γνωρίζοντας τη δέκατη διαδοχική ήττα. Ο Γκάφορντ ξεχώρισε με 24 πόντους και υψηλή ευστοχία, ενώ οι Ουάσινγκτον και Φλαγκ πρόσθεσαν 23 και 17 πόντους αντίστοιχα, χωρίς όμως να καταφέρουν να αλλάξουν την εικόνα του αγώνα.

Την ίδια ώρα, οι Λος Άντζελες Λέικερς επιβεβαίωσαν την ανοδική τους πορεία, επικρατώντας ξανά των Χιούστον Ρόκετς με 124-116 και φτάνοντας τις επτά συνεχόμενες νίκες. Ο Ντόντσιτς βρέθηκε κοντά σε triple-double με 40 πόντους, 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν εξαιρετικά εύστοχος, σημειώνοντας 30 πόντους. Το παιχνίδι κρίθηκε στην τελευταία περίοδο, όπου οι δύο σταρ οδήγησαν την ομάδα τους με καθοριστικούς πόντους. Σημαντική ήταν και η συμβολή των Έιτον και Ριβς, με τους Λέικερς να έχουν πολύ υψηλά ποσοστά ευστοχίας.

Για το Χιούστον, ο Σενγκούν ξεχώρισε με 27 πόντους και 10 ασίστ, ενώ ο Τόμπσον πρόσθεσε 26 πόντους και 11 ριμπάουντ, με την ομάδα να υποχωρεί στη βαθμολογία της Δύσης, μένοντας πίσω στη μάχη της τετράδας.

Στη Βοστώνη, οι Σέλτικς δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και πήραν τη νίκη με 120-99, διευρύνοντας το σερί τους. Ο Μπράουν με 32 πόντους ξεχώρισε, ανεβαίνοντας παράλληλα στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της ομάδας, ενώ ο Τέιτουμ πρόσθεσε 24 πόντους και 10 ριμπάουντ. Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Πρίτσαρντ με 19 πόντους.

Οι Ουόριορς συνεχίζουν να προβληματίζουν με την αγωνιστική τους εικόνα, καθώς μετρούν πολλές ήττες το τελευταίο διάστημα. Οι Σπένσερ και Πέιτον σημείωσαν από 14 πόντους, ωστόσο η απουσία του Κάρι εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικά την απόδοση της ομάδας.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

  • Μπόστον Σέλτικς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 120-99
  • Μπρούκλιν Νετς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 92-121

  • Ιντιάνα Πέισερς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 119-127
  • Σικάγο Μπουλς - Τορόντο Ράπτορς 109-139

  • Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Γιούτα Τζαζ 147-111
  • Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Λος Άντζελες Κλίπερς 124-109

  • Ντάλας Μάβερικς - Ατλάντα Χοκς 120-135
  • Μέμφις Γκρίζλις - Ντένβερ Νάγκετς 125-118

  • Χιούστον Ρόκετς - Λος Άντζελες Λέικερς 116-124

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
