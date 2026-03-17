NBA: Σε MVP mode ο Ντόντσιτς, φτιάχνουν σερί οι Λέικερς - Στα... ρηχά ο Πουλακίδας

Οι «Λιμνάνθρωποι» δείχνουν να βρίσκονται στο καλύτερό τους σημείο, έχοντας παγιωθεί στην τρίτη θέση της δυτικής περιφέρειας με ρεκόρ 43-25, ενώ οι Ρόκετς υποχώρησαν στο 41-26. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά τα ξημερώματα της Πέμπτης (Ελλάδος).

Πρωταγωνιστής για τους Λέικερς ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 36 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Όστιν Ριβς, που ξεχώρισε για την αμυντική του συνέπεια πάνω στον Κέβιν Ντουράντ, προσθέτοντας 15 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Την ίδια ώρα, οι Ντάλας Μάβερικς δεν τα κατάφεραν εκτός έδρας απέναντι στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς, γνωρίζοντας την ήττα με 129-111. Ο Τζον Πουλακίδας πήρε χρόνο συμμετοχής για δεύτερο σερί παιχνίδι, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία του, έχοντας 3 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1/5 τρίποντα σε 18 λεπτά.

Οι Πέλικανς επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και διατήρησαν τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, φτάνοντας χωρίς ιδιαίτερη πίεση στο θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ζάιον Ουίλιαμσον με 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ για τους Μάβερικς ξεχώρισε ο Νάτζι Μάρσαλ, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 32 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς στο NBA:

Ατλάντα Χοκς - Ορλάντο Μάτζικ 124-112

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 117-125

Μπόστον Σέλτικς - Φοίνιξ Σανς 120-112

Μπρούκλιν Νετς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 95-114

Σικάγο Μπουλς - Μέμφις Γκρίζλις 132-107

Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Ντάλας Μάβερικς 129-111

Χιούστον Ρόκετς - Λος Άντζελες Λέικερς 92-100

Λος Άντζελες Κλίπερς - Σαν Αντόνιο Σπερς 115-119

