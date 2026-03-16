Ο Πουλακίδας έκανε σεφτέ στο NBA: Ήταν διψήφιος στη νίκη των Μάβερικς – Δείτε βίντεο

Ο 22χρονος ομογενής γκαρντ δίνει τη μάχη του για να καθιερωθεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη και στη δεύτερη συμμετοχή του με το Ντάλας πέτυχε ένα ξεχωριστό milestone.

Ο Πουλακίδας πέτυχε τους πρώτους πόντους του στο NBA, όντας, μάλιστα, διψήφιος στην επικράτηση των Μάβερικς με 130-120 στο Κλίβελαντ. Συγκεκριμένα, μέτρησε 10 πόντους (2/2 δίποντα και 2/4 τρίποντα) 3 ριμπάουντ, 1 λάθος και 1 κλέψιμο σε 15 λεπτά.

Ο απόφοιτος του Γέιλ δεν επελέγη στο draft, αλλά υπέγραψε two-way contract με τους «Μαβς» και προσπαθεί να βρει μια μόνιμη θέση στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Δείτε τα highlights του Πουλακίδα κόντρα στους Καβαλίερς:

Διαβάστε επίσης