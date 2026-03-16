NBA: Ιστορική εμφάνιση από τον 36χρονο ΝτεΡόζαν – Όλα τα αποτελέσματα (16/03)

Ο έμπειρος «σταρ» μέτρησε 41 πόντους και 11 ασίστ και συνέβαλε τα μέγιστα ώστε το Σακραμέντο να επικρατήσει 116-111 των Τζαζ.

Ο ΝτεΡόζαν έγινε σε ηλικία 36 ετών και 220 ημερών ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που μετράει 40+ πόντους και 10+ ασίστ σε ένα ματς, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Τζέιμς Χάρντεν.

Οι Σίξερς επικράτησαν 109-103 των Μπλέιζερς, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Κουέντιν Γκράιμς, ο οποίος σημείωσε 31 πόντους. Οι Νικς πραγματοποίησαν εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στους Ουόριορς, επιστρέφοντας από το -21, για να νικήσουν με 110-107. Η ομάδα της Νέας Υόρκης είχε ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Μπράνσον (30π., 9ασ.).

Οι Μπακς έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί τους, επικρατώντας 134-123 των Πέισερς, αλλά είδαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποχωρεί με πρόβλημα στο γόνατο.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Οκλαχόμα - Μινεσότα 116-103

Κλίβελαντ - Ντάλας 120-130

Τορόντο - Ντιτρόιτ 119-108

Μιλγουόκι - Ιντιάνα 134-123

Φιλαδέλφεια - Πόρτλαντ 109-103

Νέα Υόρκη - Γκόλντεν Στέιτ 110-107

Σακραμέντο - Γιούτα 116-111

Οι βαθμολογίες

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 44-23 Νέα Υόρκη 44-25 Τορόντο 38-29 Φιλαδέλφεια 37-31 Μπρούκλιν 17-50

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 48-19 Κλίβελαντ 41-27 Μιλγουόκι 28-39 Σικάγο 27-40 Ιντιάνα 15-53

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 38-28 Μαϊάμι 38-30 Ατλάντα 36-31 Σάρλοτ 34-34 Ουάσινγκτον 16-50

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 53-15 Ντένβερ 41-27 Μινεσότα 41-27 Πόρτλαντ 32-36 Γιούτα 20-48

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 42-25 Φίνιξ 39-28 Λ.Α. Κλίπερς 34-33 Γκόλντεν Στέιτ 32-35 Σακραμέντο 18-51

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 49-18 Χιούστον 41-25 Μέμφις 23-43 Ντάλας 23-45 Νέα Ορλεάνη 22-46

