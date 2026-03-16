NBA: Ιστορική εμφάνιση από τον 36χρονο ΝτεΡόζαν – Όλα τα αποτελέσματα (16/03)
Ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν έκανε μια μυθική εμφάνιση, οδηγώντας τους Κινγκς στη νίκη, με τον ίδιο να γράφει το όνομα του στα βιβλία της ιστορίας του NBA.
Ο έμπειρος «σταρ» μέτρησε 41 πόντους και 11 ασίστ και συνέβαλε τα μέγιστα ώστε το Σακραμέντο να επικρατήσει 116-111 των Τζαζ.
Ο ΝτεΡόζαν έγινε σε ηλικία 36 ετών και 220 ημερών ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που μετράει 40+ πόντους και 10+ ασίστ σε ένα ματς, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Τζέιμς Χάρντεν.
Οι Σίξερς επικράτησαν 109-103 των Μπλέιζερς, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Κουέντιν Γκράιμς, ο οποίος σημείωσε 31 πόντους. Οι Νικς πραγματοποίησαν εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στους Ουόριορς, επιστρέφοντας από το -21, για να νικήσουν με 110-107. Η ομάδα της Νέας Υόρκης είχε ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Μπράνσον (30π., 9ασ.).
Οι Μπακς έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί τους, επικρατώντας 134-123 των Πέισερς, αλλά είδαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποχωρεί με πρόβλημα στο γόνατο.
Τα αποτελέσματα στο NBA
- Οκλαχόμα - Μινεσότα 116-103
- Κλίβελαντ - Ντάλας 120-130
- Τορόντο - Ντιτρόιτ 119-108
- Μιλγουόκι - Ιντιάνα 134-123
- Φιλαδέλφεια - Πόρτλαντ 109-103
- Νέα Υόρκη - Γκόλντεν Στέιτ 110-107
- Σακραμέντο - Γιούτα 116-111
Οι βαθμολογίες
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
- Βοστώνη 44-23
- Νέα Υόρκη 44-25
- Τορόντο 38-29
- Φιλαδέλφεια 37-31
- Μπρούκλιν 17-50
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ντιτρόιτ 48-19
- Κλίβελαντ 41-27
- Μιλγουόκι 28-39
- Σικάγο 27-40
- Ιντιάνα 15-53
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ορλάντο 38-28
- Μαϊάμι 38-30
- Ατλάντα 36-31
- Σάρλοτ 34-34
- Ουάσινγκτον 16-50
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Οκλαχόμα Σίτι 53-15
- Ντένβερ 41-27
- Μινεσότα 41-27
- Πόρτλαντ 32-36
- Γιούτα 20-48
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
- Λ.Α. Λέικερς 42-25
- Φίνιξ 39-28
- Λ.Α. Κλίπερς 34-33
- Γκόλντεν Στέιτ 32-35
- Σακραμέντο 18-51
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Σαν Αντόνιο 49-18
- Χιούστον 41-25
- Μέμφις 23-43
- Ντάλας 23-45
- Νέα Ορλεάνη 22-46