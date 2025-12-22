Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός οδηγός ηλεκτρικού πατινιού - Τον παρέσυρε αυτοκίνητο
Ο άτυχος άνδρας είχε καταγωγή από το Πακιστάν και εργαζόταν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου στις Σέρρες, όταν ένας οδηγός ηλεκτρικού πατινιού παρασύρθηκε από Ι.Χ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 50χρονος άνδρας που έχασε τη ζωή του είχε καταγωγή από το Πακιστάν και τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Ελλάδα και εργαζόταν σε κτηνοτροφική μονάδα.
