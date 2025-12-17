Χαλκιδική: Τροχαίο δυστύχημα με 42χρονο μοτοσυκλετιστή

Την τελευταία του πνοή άφησε 42χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική.

Στις 11.15 περίπου, στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αρναίας – Στανού, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονη συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 42χρονου αναβάτη και τον τραυματισμό της 53χρονης.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.

