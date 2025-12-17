Βόλος: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή στο κέντρο της πόλης - Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Μακρυνίτσης και Μεταμορφώσεως
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) στο κέντρο του Βόλου.
Μία πεζή γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στη συμβολή των οδών Μακρυνίτσης και Μεταμορφώσεως, στις 12:30 το μεσημέρι.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την τραυματία στο Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
