Βόλος: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή στο κέντρο της πόλης - Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) στο κέντρο του Βόλου.

Μία πεζή γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στη συμβολή των οδών Μακρυνίτσης και Μεταμορφώσεως, στις 12:30 το μεσημέρι.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την τραυματία στο Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

*Με πληροφορίες από gegonota.news

