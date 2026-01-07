Συρία: Εννιά νεκροί σε συγκρούσεις ανάμεσα σε δυνάμεις των Κούρδων και της de facto κυβέρνησης

Αιματηρές συγκρούσεις στο Χαλέπι μεταξύ δυνάμεων της de facto κυβέρνησης και κουρδικών μονάδων άφησαν τουλάχιστον εννιά νεκρούς, με τις αρχές να αναστέλλουν τις πτήσεις και να κλείνουν σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες.

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη σε σφοδρές συγκρούσεις στο Χαλέπι ανάμεσα σε δυνάμεις της de facto κυβέρνησης και κουρδικές παρατάξεις, στις πιο πολύνεκρες εχθροπραξίες των δύο πλευρών τους τελευταίους μήνες.

Λόγω της κλιμάκωσης της βίας, οι αρχές ανέστειλαν για 24 ώρες τις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Χαλεπιού και διέταξαν το κλείσιμο σχολείων, πανεπιστημίων και δημόσιων υπηρεσιών.

Σύγχυση για τα θύματα και καταγγελίες για επιθέσεις σε συνοικίες

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν ενώ παραμένουν στάσιμες οι συνομιλίες για την εφαρμογή συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Μάρτιο και προέβλεπε την ένταξη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ) στους κρατικούς μηχανισμούς ασφαλείας έως τα τέλη του 2025.

Οι ΣΔΔ ανακοίνωσαν ότι κυβερνητικές δυνάμεις στοχοποίησαν τη συνοικία Σέιχ Μασούντ, κάνοντας λόγο για τέσσερις αμάχους νεκρούς, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και ένα παιδί, από πυρά πυροβολικού και πυραύλους που ερρίφθησαν «στα τυφλά» στη Σέιχ Μασούντ και την Ασράφια.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε τις ΣΔΔ ότι στοχοποίησαν συνοικίες κοντά σε περιοχές υπό τον έλεγχό τους. Σύμφωνα με το SANA, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, ένας στρατιώτης και τέσσερις άμαχοι, ανάμεσά τους παιδί.

Ο κυβερνήτης του Χαλεπιού Αζάμ αλ Γαρίμπ ανέφερε ότι υπήρξε στοχοποίηση νοσοκομείων και θεσμών, γεγονός που οδήγησε στην αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών και δημόσιων δομών και στην ακύρωση εκδηλώσεων. Οι πτήσεις προς το Χαλέπι εκτράπηκαν στη Δαμασκό.

Στάσιμες συνομιλίες και αυξανόμενη ένταση

Ο επικεφαλής των ΣΔΔ Μαζλούμ Άμπντι είχε πραγματοποιήσει νέες συνομιλίες για την ένταξη των δυνάμεών του στο κεντρικό κράτος, χωρίς ουσιαστική πρόοδο.

Η Τουρκία απαίτησε το PKK να καταθέσει τα όπλα «και στη Συρία», προειδοποιώντας ότι δεν θα επιτρέψει σε «τρομοκρατικές οργανώσεις» να αποκτήσουν ερείσματα στην περιοχή.

Οι ΣΔΔ κατηγόρησαν επίσης οργανώσεις προσκείμενες στον στρατό ότι επιτέθηκαν στην πόλη Ντέιρ Χαφέρ, κοντά στο φράγμα Τισρίν, δηλώνοντας ότι διατηρούν το δικαίωμα ανταπόδοσης.

Οι ΣΔΔ είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους, που ηττήθηκε στη Συρία το 2019. Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, οι σχέσεις τους με τις κεντρικές αρχές παραμένουν τεταμένες.

