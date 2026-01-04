Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

Η τοποθεσία όπου εμφανίστηκε δεν αποτελεί γνωστό προορισμό του κορυφαίου αρπακτικού

Newsbomb

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

Ένας λευκός καρχαρίας κολυμπά κάτω από το καμάκι Ezyduzit, στα ανοιχτά του ανατολικού σημείου South Monomoy στο Chatham της Μασαχουσέτης (2010)

The Boston Globe, Pool/Wendy Maeda
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας τεράστιος καρχαρίας, έχει προβληματίσει τους ειδικούς, καθώς εντοπίστηκε σε μία περιοχή, εκτός των συνηθισμένων.

Ένας νεαρός μεγάλος λευκός καρχαρίας με το όνομα Ερνστ εντοπίστηκε να κολυμπά κοντά στο Pulley Ridge, μια απομονωμένη θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής ακτής της Φλόριντα.

Η τοποθεσία απέχει πολύ από το σημείο όπου συνήθως φαίνονται αυτά τα κορυφαία αρπακτικά και η θέαση έχει εκπλήξει τους θαλάσσιους ειδικούς.

Ο καρχαρίας μήκους 3,6 μέτρων είναι μέρος ενός ερευνητικού προγράμματος με επικεφαλής τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό OCEARCH, ο οποίος παρακολουθεί τους μεγάλους λευκούς με ετικέτα για να κατανοήσει καλύτερα τη συμπεριφορά και τη μετανάστευσή τους.

Η μετακίνηση του Ερνστ σε αυτήν την περιοχή προκαλεί νέα ερωτήματα σχετικά με τη χρήση των οικοτόπων, την υγεία των ωκεανών και το τι μπορεί να προσελκύει κορυφαίους θηρευτές στον Κόλπο του Μεξικού, που δεν είναι γνωστό hotspot για μεγάλους λευκούς καρχαρίες.

Βρίσκεται περίπου 100 μίλια από την ακτή, το Pulley Ridge φιλοξενεί κοραλλιογενή και θαλάσσια οικοσυστήματα βαθέων υδάτων, πολύπλοκα περιβάλλοντα που συνήθως δεν εμπίπτουν στις συνήθεις μεταναστευτικές διαδρομές του είδους.

Το OCEARCH αναφέρει ότι ο Ερνστ είναι ανάμεσα σε περισσότερους από 100 καρχαρίες με ετικέτα και αυτό το κομμάτι αποτέλεσε έκπληξη δεδομένης της νεαρής ηλικίας του.

Αν και συχνά θεωρούνται τρομακτικά αρπακτικά, οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες είναι επίσης ζωτικοί δείκτες της σταθερότητας ενός θαλάσσιου οικοσυστήματος. Η παρουσία τους σε ασυνήθιστα νερά μπορεί να αντανακλά αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες ή να αποκαλύψει μοτίβα στη συμπεριφορά του είδους που είχαν παραβλεφθεί προηγουμένως.

Το ταξίδι της σε αυτά τα νερά ανοίγει νέους τομείς μελέτης για τους θαλάσσιους βιολόγους, οι οποίοι τώρα πρέπει να εξετάσουν τι τραβάει τους λευκούς καρχαρίες σε αυτό το μέρος του Κόλπου.

https://www.instagram.com/reel/DSK1EBoDeMH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο οικολογικός ρόλος ενός κορυφαίου αρπακτικού

Ως αρπακτικά της κορυφής, οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες εκτελούν μια ρυθμιστική λειτουργία που βοηθά στην εξισορρόπηση των ωκεάνιων οικοσυστημάτων. Θηρεύοντας αδύναμα ή υπερπληθυσμιακά είδη, συμβάλλουν στην προστασία των ευάλωτων θαλάσσιων οικοτόπων από την υπερβολική χρήση.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταμείο Άγριας Ζωής, η συμπεριφορά τους στο κυνήγι και τη σάρωση υποστηρίζει την υγεία των θαλάσσιων λιβαδιών και των δασών φυκιών, οικοσυστημάτων κρίσιμων τόσο για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα όσο και για την αποθήκευση άνθρακα.

Τα κορυφαία αρπακτικά των ωκεανών συμβάλλουν επίσης στον κύκλο του άνθρακα του ωκεανού με λιγότερο ορατό αλλά σημαντικό τρόπο. Καθ 'όλη τη διάρκεια της μακράς ζωής τους, συσσωρεύουν μεγάλες ποσότητες άνθρακα. Όταν πεθαίνουν, τα σφάγια τους τρέφουν οργανισμούς στον πυθμένα του ωκεανού και μεταφέρουν αυτόν τον αποθηκευμένο άνθρακα σε συστήματα βαθέων υδάτων. Αυτή η ελάχιστα γνωστή πτυχή του οικολογικού τους ρόλου προσθέτει βάρος στις προσπάθειες διατήρησης που τονίζουν τη σημασία της προστασίας των μακρόβιων θαλάσσιων αρπακτικών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:46ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν τα θύματα της τραγωδίας – 40 νεκροί, εκ των οποίων 20 ανήλικοι

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ο γιος του Μαδούρο καλεί τους υποστηρικτές του σε κινητοποιήσεις

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιημένο για μήνες το ασθενοφόρο που είχε κάνει δωρεά η Αθηνά Παπαχρήστου

23:51ΚΟΣΜΟΣ

«Έσπασε» ο πάγος: Δείπνο Τραμπ - Μασκ στο Mar-a-Lago

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Την πιο δύσκολη μάχη της ζωής του δίνει στη ΜΕΘ ο 16χρονος από την Άρτα: Αύξηση του οιδήματος έδειξε η τελευταία αξονική

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός Δανίας σε Τραμπ: Σταμάτα τις απειλές κατά της Γροιλανδίας

23:26LIFESTYLE

Συγκινητικά λόγια του Θοδωρή Κυριακού για τον Γιώργο Παπαδάκη – «Ανεκτίμητος συνεργάτης, σπουδαίος άνθρωπος»

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επτά οι δράστες της φονικής επίθεσης στο νυχτερινό κέντρο - Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Βάργκα, ολοκληρώνεται η σπουδαία μεταγραφή

23:01LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η συγκινητική ανακοίνωση του ΑΝΤ1

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Κρυφά ο γάμος του Μαδούρο με τη Σίλια μετά από 20 χρόνια σχέσης - Το βρώμικο μυστικό της «Πρώτης Μαχήτριας»

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Νίκη Κεραμέως: Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική δημοσιογραφία

22:30LIFESTYLE

Eurovision: Αυτοί είναι οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Μια… ανάσα από τον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Το έδαφος έχει «σχιστεί» σε μήκος 10 χιλιομέτρων: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες

22:10ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 8.500.000 ευρώ

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί σε ψυχραιμία και ειρηνική λύση για τη Βενεζουέλα – «Χωρίς νομιμότητα ο Μαδούρο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επτά οι δράστες της φονικής επίθεσης στο νυχτερινό κέντρο - Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Κρυφά ο γάμος του Μαδούρο με τη Σίλια μετά από 20 χρόνια σχέσης - Το βρώμικο μυστικό της «Πρώτης Μαχήτριας»

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιημένο για μήνες το ασθενοφόρο που είχε κάνει δωρεά η Αθηνά Παπαχρήστου

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ραγίζει καρδιές ο αδερφός της Αλίκης - Ανέβασε βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια

21:10LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινούν τα μηνύματα των ανθρώπων της TV – Πώς τον αποχαιρετούν

20:35LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Οι αξέχαστες στιγμές στο «Καλημέρα Ελλάδα» και το «φυτώριο» παρουσιαστών

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Την πιο δύσκολη μάχη της ζωής του δίνει στη ΜΕΘ ο 16χρονος από την Άρτα: Αύξηση του οιδήματος έδειξε η τελευταία αξονική

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Το έδαφος έχει «σχιστεί» σε μήκος 10 χιλιομέτρων: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ο γιος του Μαδούρο καλεί τους υποστηρικτές του σε κινητοποιήσεις

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου

23:51ΚΟΣΜΟΣ

«Έσπασε» ο πάγος: Δείπνο Τραμπ - Μασκ στο Mar-a-Lago

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Τhe talk of Athens», γράφουν οι New York Times

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτός είναι ο 30χρονος που σκότωσαν στο ξύλο σε νυχτερινό κέντρο μετά από καυγά

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης σε ηλικία 74 ετών

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Ασυνείδητος οδηγούσε στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης με 304 χιλιόμετρα την ώρα και τραβούσε βίντεο για το TikTok!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ