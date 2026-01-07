Σεισμός 3,4 Ρίχτερ δυτικά της Ζακύνθου – Κοντά στις ακτές το επίκεντρο

Ο σεισμός σημειώθηκε στη 01:50 μετά τα μεσάνυχτα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Χάρτης σεισμού
Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
emsc-csem
ΣΕΙΣΜΟΙ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:50 μετά τα μεσάνυχτα (Τετάρτη 7/1), σε υποθαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους, δυτικά της Ζακύνθου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 7,2 χλμ. και το επίκεντρο στα 11 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου.

seis-zak71.jpg

3,5 Ρίχτερ από το EMSC

Σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος τα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 7 χλμ.

1926394population.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:54ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Επταήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα της επίθεσης των ΗΠΑ

02:28ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Εννιά νεκροί σε συγκρούσεις ανάμεσα σε δυνάμεις των Κούρδων και της de facto κυβέρνησης

02:02ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ δυτικά της Ζακύνθου – Κοντά στις ακτές το επίκεντρο

01:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για τον Dow Jones – Ξεπέρασε τις 49.000 μονάδες

01:17ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μπράγκα – Παναθηναϊκός 0-3: Οι φοβερές «πράσινες» έβαλαν πλώρη για τα προημιτελικά του Challenge Cup

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η G7 χαιρετίζει την πρόοδο για τις εγγυήσεις ασφαλείας που σημειώθηκε στο Παρίσι

00:29ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Θρίαμβος για την Καρδίτσα στη Σερβία, λύγισε ο Προμηθέας στη Γαλλία

00:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός, Αταμάν: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, ζητάω συγγνώμη απ' όλους τους οπαδούς»

23:58WHAT THE FACT

Το συστατικό του κακάο που «φρενάρει» τη γήρανση και χαρίζει πιο «νεανικό» σώμα

23:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοχαρόπουλος: «Ο Φάμελλος θα επικοινωνήσει με τον Φαραντούρη και θα ζητήσει διευκρινήσεις για Καρυστιανού»

23:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός - Άρης στα προημιτελικά

23:49ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βίντεο – Η LEGO αλλάζει τα εμβληματικά τουβλάκια και συστήνει τα… Smart Bricks

23:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Υποχώρησαν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός – Όλα τα αποτελέσματα της Τρίτης (6/1)

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ζητά από όλες τις κουρδικές ένοπλες ομάδες να καταθέσουν τα όπλα

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση του γιου του, Φοίβου λίγα 24ωρα έπειτα από τον θάνατό του

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Πώς συνέβη ο καβγάς που οδήγησε στον θάνατο του 17χρονου - Το μοιραίο χτύπημα

23:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός ΑKTOR - Αρμάνι Μιλάνο 74-87: Ιταλική «σφαλιάρα»

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ συζητούν επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικών δυνάμεων

23:16ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (8/1)

23:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Κηφισιά 0-1: «Διπλό» πρόκρισης στο Πανθεσσαλικό με Αμάνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση του γιου του, Φοίβου λίγα 24ωρα έπειτα από τον θάνατό του

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Πώς συνέβη ο καβγάς που οδήγησε στον θάνατο του 17χρονου - Το μοιραίο χτύπημα

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη… στα ύψη: Ανέβηκαν στο πιο ψηλό σημείο του Optus Stadium στο Περθ

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνησε ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου για τη μάχη του με τον καρκίνο - Το μήνυμα ανήμερα των Θεοφανίων

20:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το μεγάλο «χτύπημα» για τη Χλόη

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια ιερογλυφικά στην Αίγυπτο ενδέχεται να αποτελούν το πρώτο κοσμικό μήνυμα της Ιστορίας

20:14LIFESTYLE

Τόνια Καζιάνη: Οι ταινίες «σταθμός», ο γάμος με τον Γιώργο Τζώρτζη και η αφοσίωση στην οικογένειά της

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Από την Τρίτη ξεκινούν οι φορητές κάμερες σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές του κέντρου Αθήνας

17:54LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: «Χρωστάμε 800.000 ευρώ, ελπίζω θα τακτοποιηθεί»

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ συζητούν επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικών δυνάμεων

10:09LIFESTYLE

Στίβεν Σπίλμπεργκ: Η τρομακτική του πρόβλεψη αρχίζει να επιβεβαιώνεται 13 χρόνια μετά

21:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 48ωρο με καταιγίδες, χιόνια και αφρικανική σκόνη - «Καμπανάκι» για 5 περιοχές

22:25LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι στο Λονδίνο με τον σύντροφό της

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Συγκίνησε τον Βόλο η 9χρονη Αποστολία που βούτηξε στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Τι απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ

14:44ΚΟΣΜΟΣ

«Βίβλος» αποκαλύπτει χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας πριν τη θεϊκή κρίση

19:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία – Δεσμευμένοι στις αρχές της κυριαρχίας

16:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Ομολόγησε ο 16χρονος δράστης - «Τον χτύπησα για το κορίτσι μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ