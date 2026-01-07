Σεισμός 3,4 Ρίχτερ δυτικά της Ζακύνθου – Κοντά στις ακτές το επίκεντρο
Ο σεισμός σημειώθηκε στη 01:50 μετά τα μεσάνυχτα.
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:50 μετά τα μεσάνυχτα (Τετάρτη 7/1), σε υποθαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους, δυτικά της Ζακύνθου.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 7,2 χλμ. και το επίκεντρο στα 11 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου.
3,5 Ρίχτερ από το EMSC
Σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος τα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 7 χλμ.
