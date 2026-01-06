Τόνια Καζιάνη: Οι ταινίες «σταθμός», ο γάμος με τον Γιώργο Τζώρτζη και η αφοσίωση στην οικογένεια

Η Τόνια Καζιάνη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο. Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα social media ο ηθοποιός και πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας.

Η Τόνια Καζιάνη γεννήθηκε το 1945 στην Άνδρο και υπήρξε η τελευταία πρωταγωνίστρια της Φίνος Φιλμ, αφού έπαιξε στην τελευταία ταινία της εταιρίας «Ο κυρ Γιώργης εκπαιδεύεται», ενώ ταινίες «ορόσημο» στην καριέρα της ήταν: «Ο μάγκας με το τρίκυκλο», «Επαναστάτης Ποπολάρος», «Τα χρόνια της οργής»,«Αδέλφια μου αλήτες πουλιά» κ.α.

Πρωταγωνίστησε σε πολλές παραστάσεις δίπλα σε ηθοποιούς όπως ο Βασίλης Τσιβιλίκας, ο Κώστας Καρράς, η Ελένη Ερήμου, η Γωγώ Ατζολετάκη, ο Πάνος Μιχαλόπουλος, η Τζοβάνα Φραγκούλη, η Σπεράντζα Βρανά, η Ρένα Ντορ, η Μάρθα Καραγιάννη, ο Ανδρέας Ντούζος, η Χριστίνα Σύλβα, ο Νίκος Σταυρίδης, ο Αλέκος Λειβαδίτης, η Νόνικα Γαληνέα, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Γιώργος Πάντζας, η Μαίρη Βιδάλη, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, η Γκέλυ Μαυροπούλου κ.α.

Για πολλά χρόνια ήταν θεατρικό ζευγάρι με τον Γιώργο Τζώρτζη με τον οποίο ήταν και ζευγάρι στη ζωή. Απόκτησαν μαζί την Ευγενία.

Η Τόνια Καζιάνη έγινε δημοφιλής από τα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης, παίζοντας σε σειρές όπως: «Άγνωστος Πόλεμος», «Η γειτονιά μας», «Η τελευταία νύχτα της γης», «Καλημέρα ζωή», «Ο άγνωστος», «Πάθος», «Φόνος χωρίς ταυτότητα», «Τυφλόμυγα» κ.α.

Ο μεγάλος έρωτας με τον Γιώργο Τζώρτζη και η αφοσίωση στην οικογένειά της

Η Τόνια Καζιάνη γνώρισε τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, τον ηθοποιό Γιώργο Τζώρτζη στα γυρίσματα της ταινίας «Ένας Γερμανός στα Καλάβρυτα». Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος σε συνέντευξή του και ο γάμος δεν άργησε να έρθει.

Καρπός του έρωτά τους, η κόρη τους Ευγενία, η οποία δεν ακολούθησε τα επαγγελματικά βήματα των γονιών της.

Η Τόνια Καζιάνη αφιέρωσε όλο της το «είναι» στην οικογένειά της. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια που αντιμετώπιζε ο σύζυγός της πρόβλημα υγείας, έμεινε μακριά από την υποκριτική και είχε απομονωθεί στο σπίτι τους.

Όταν ο Γιώργος Τζώρτζης «έφυγε» από τη ζωή, εκείνη συντετριμμένη «χάθηκε» ακόμη περισσότερο βυθισμένη στη θλίψη, επενδύοντας αποκλειστικά τον χρόνο της στην κόρη της και, κυρίως, στην εγγονούλα της, τη Ζωή, την οποία λάτρευε.

Διαβάστε επίσης