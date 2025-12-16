Βόλος: 15χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει - Την πρόλαβαν οι γονείς της

Τέλος στη ζωή της αποπειράθηκε να βάλει μία ανήλικη, χθες Δευτέρα, στον Βόλο.

Η 15χρονη, σύμφωνα με τα gegonota.news, προσπάθησε να κόψει τις φλέβες με ξυράφι μέσα στο σπίτι της.

Η τραγωδία απετράπη, καθώς οι γονείς της πρόλαβαν να τη σταματήσουν εγκαίρως, ενώ τη μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι τα τραύματά της ήταν ελαφρά.

Μετά την παρόχή των πρώτων βοηθειών, η νεαρή επέστρεψε με τους γονείς της στο σπίτι.

Οι λόγοι της απόπειρας δεν έχουν γίνει γνωστοί.