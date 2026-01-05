Mercosur: Η Ιταλία προς «ναι», έλαβε εγγυήσεις για αγρότες και πόρους

Η ιταλική κυβέρνηση φαίνεται ότι εξασφάλισε τις εγγυήσεις που ζητούσε για τον αγροτικό τομέα, καθώς και για ενδεχόμενους πρόσθετους πόρους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να άρει τη διαφωνία της ως προς την εμπορική συμφωνία Mercosur, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Το «πράσινο φως» από την Ιταλία αναμένεται να δοθεί κατά την ψηφοφορία στην Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων (Coreper) στις 9 Ιανουαρίου, γεγονός που θα άρει και το τελευταίο εμπόδιο για την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 12 Ιανουαρίου.

Η συμφωνία ΕΕ–Mercosur θα δημιουργούσε τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο και θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη της ΕΕ να εξάγουν περισσότερα οχήματα, μηχανήματα, κρασιά και οινοπνευματώδη στη Λατινική Αμερική, σε μια περίοδο παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων.

«Το χρονοδιάγραμμα φαίνεται να είναι αυτό. Πιστεύω ότι είναι απλώς θέμα χρόνου. Οι εκπρόσωποί μας εδώ θα ήθελαν να κερδίσουν λίγο ακόμη χρόνο, αλλά το να καθυστερήσουμε ξανά στο Coreper της 9ης Ιανουαρίου το βλέπω δύσκολο. Από ό,τι γνωρίζω, μια οριστική ένδειξη από τη Ρώμη θα έρθει στις 7 Ιανουαρίου. Σήμερα θα έδινα πιθανότητες 75%», ανέφερε στο Radiocor πηγή του κλάδου.

Οι αγρότες αντιτάσσονται στη συμφωνία αυτή, καθώς φοβούνται θα τους θέσει σε μειονεκτική θέση λόγω της εισροής φθηνότερων προϊόντων από τον αγροτικό-γίγαντα Βραζιλία και τις γειτονικές της χώρες.

Πριν από έναν μήνα, η Ιταλία, μαζί με τη Γαλλία, είχε ηγηθεί του μετώπου υπέρ της αναβολής, ζητώντας ισχυρότερες εγγυήσεις για τους Ευρωπαίους αγρότες.

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ–Mercosur, όπως εξηγεί και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έγγραφο που έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο, θα αφορά περισσότερους από 720 εκατομμύρια καταναλωτές σε ΕΕ και Νότια Αμερική και, χάρη στην κατάργηση των υψηλών δασμών του Mercosur, θα επιτρέψει στους εξαγωγείς της ΕΕ να εξοικονομούν περισσότερα από 4 δισ. ευρώ ετησίως.

